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24 Şubat Çarşamba Korona tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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24 Şubat Çarşamba Korona tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
24 Şubat 2021 Çarşamba 00:39

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 75 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 107 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 75 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 213'e yükseldi.

Toplamda 32 milyon 560 bin 732 test yapıldı. Bugün yapılan 123 bin 734 testten, 9 bin 107 yeni vaka sayısı, 633 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 655 bin 633 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 546 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 534 bin 996'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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