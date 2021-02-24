24 Şubat Çarşamba 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

24 Şubat 2021 burç yorumlarını herkes ilgi alanına göre takip ediyor. Günlük burç yorumları bazıları için aşk bazıları için kariyer haberi almak için büyük bir öneme sahip. 24 Şubat Çarşamba günü Koç burcu güne enerjiyle başlayacak, Kova ve Oğlakların ise dinlenme ihtiyacı olabilir. Astrolog Ceylin Çelebi 24 Şubat burç yorumlarını kaleme aldı.

24 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Ay 24 Şubat Çarşamba günü saat 15.23'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay saat 07.54 ile 15.23 arasında boşlukta olacağından önemli işlerimizi bu zaman zarfına almamaya dikkat etmeliyiz. Fiziksel enerji gerektiren işlerimizi bilhassa sabah saatlerine almamız iyi olacaktır. Zira Ay ile Mars arasında destekleyici bir açı var. Ama aynı zamanda gökyüzünde içsel anlamda gerginlik yaratabilecek enerjiler de güne hâkim olacak. İşte 24 Şubat 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 24 Şubat Çarşamba günü saat 15.23'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün genelinde harekete geçirici enerjin hayli yüksek.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hâle gelebilir. Ay saat 07.54 ile 15.23 arasında boşlukta olacağından önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Yengeç burcunda ilerleyeceği sabah saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Fiziksel enerji gerektiren işlerini bilhassa sabah saatlerine alman iyi olacaktır. Zira Ay ile Mars arasında destekleyici bir açı var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Çarşamba günü gökyüzünde içsel anlamda gerginlik yaratabilecek enerjiler hâkim olabilir. Saat 07.54 ile 15.23 arasında yeni bir iş başlatmamanız Ay boşlukta olacağı için önem kazanıyor.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

24 Şubat Çarşamba günü saat 15.23'te Ay Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Günün ikinci yarısında kendini daha fazla ön plana getirmek istiyorsun.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Çarşamba günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili hayır işlerine yönelebilirsin. Sabah erken saatlerde patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün. Dönülmez kararlar vermeden önce daha sakin durup düşünmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Saat 07.54 ile 15.23 arasında yeni bir iş başlatmaman Ay boşlukta olacağı için önem kazanıyor. Önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Günün ilk yarısında hareket enerjin hayli aktif. Spor ve bunun gibi aktiviteler için uygun enerjiler var.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay 24 Şubat Çarşamba günü saat 15.23'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Günün genelinde harekete geçirici enerjin hayli yüksek.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ilk yarısında harekete geçirici enerjin hayli yüksek. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bir arkadaşının derdini bugünlerde aşırı sahipleniyorsun. Günün ikinci yarısında insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Saat 07.54 ile 15.23 arasında yeni bir iş başlatmaman Ay boşlukta olacağı için önem kazanıyor. Önemli işlerini bu zaman zarfına almamaya dikkat etmelisin.