24 Ocak Pazar Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
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Türkiye’de son 24 saatte 5.856 koronavirüs vakası tespit edildi, 144 kişi hayatını kaybetti.