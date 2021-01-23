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24 Ocak Pazar Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

24 Ocak Pazar virüs vaka sayısı kaç? 24 Ocak Pazar vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

24 Ocak Pazar Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
23 Ocak 2021 Cumartesi 22:58

Türkiye’de son 24 saatte 5.856 koronavirüs vakası tespit edildi, 144 kişi hayatını kaybetti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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