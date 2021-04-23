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24 Nisan Cumartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

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24 Nisan Cumartesi Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!
23 Nisan 2021 Cuma 20:09

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 49.438 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 343 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 343 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 37 bin 672'e yükseldi. Toplamda 45 milyon 342 bin 795 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 091 testten, 49 bin 438 yeni vaka sayısı, 3 bin 089 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 550 bin 820 olduğu, bugün iyileşen 60 bin 176 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 970 bin 111'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 475 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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