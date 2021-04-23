24 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

24 Nisan 2021 burç yorumları plan ve kararları etkiliyor. Günlük burç yorumlarında Boğa burcu güne güzel enerjiyle başlayacak, Başakların gündeminde güzellik ve cilt bakımı konuları var. Ay 24 Nisan 2021 günü saat 19.05 günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim fikirsel anlamda ani ve beklenmedik gelişmelerin olabileceğini vurguluyor. 13.50 ile 19.06 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Akşam saatlerinde kavga enerjilerine dikkat etmeliyiz. İşte 24 Nisan günlük burç yorumları...

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ

Ay 24 Nisan 2021 günü saat 19.05 günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Cumartesi günü burç değiştireceği için değişken enerjiler altında olabilirsin. Akşam saatlerinde tartışmalar yaşayabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Evinle ilgili konuların öne çıktığı cumartesi günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda Cumartesi günü iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Cüzdanınla ilgili meselelerin öne çıktığı cumartesi günü boyunca güzellik ve cilt bakımı gibi alanlara para harcamak isteyebilirsin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay cumartesi günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. 13.50 ile 19.06 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermende yarar var. Gün boyunca bireysel konuların daha fazla öne çıkabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Arka planda kalan işlerini halletmen adına uygun bir gündesin. Baban ya da eşinle arandaki tartışmalar hızla büyüyebilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

İşinle ilgili projelerinin öne çıktığı cumartesi günü boyunca bir konuda karşılaşacağın engel can sıkıcı olabilir. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler altında olabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Üst veya otorite figürün biriyle arandaki tartışma gün boyunca seni zorlayabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Eşinin ailesi ile ilgili konularda arayı bulmaya çalışacağın bir durum ortaya çıkabilir. Gece saatlerinde yapmak istediklerini gerçekleştirmek adına uygun enerjiler var.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim fikirsel anlamda ani ve beklenmedik gelişmelerin olabileceğini vurguluyor. Akşam saatlerinde kavga enerjilerine dikkat etmeliyiz. ilgili konulara daha fazla odaklanıyorsun.