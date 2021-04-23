24 Nisan Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

24 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları! Astroloji nedir? Bugün Şans hangi burcun yanında Bugün gökyüzü size ne söylüyor? günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Burçların oluşturduğu kuşak olarak adlandırılan Zodyak’ın ele aldığı bu 12 burcun teker teker özellikleri neler? Şimdi sırasıyla tüm burçların bugünkü yorumlarına bakalım.
24 Nisan 2021 burç yorumları akşam saatlerinde tartışmalara dikkat çekiyor. Boğa burcu güne güzel enerjiyle başlayacak, Başakların gündeminde güzellik ve cilt bakımı konuları var. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleminden 24 Nisan günlük burç yorumları sizlerle...
24 Nisan 2021 burç yorumları plan ve kararları etkiliyor. Günlük burç yorumlarında Boğa burcu güne güzel enerjiyle başlayacak, Başakların gündeminde güzellik ve cilt bakımı konuları var. Ay 24 Nisan 2021 günü saat 19.05 günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim fikirsel anlamda ani ve beklenmedik gelişmelerin olabileceğini vurguluyor. 13.50 ile 19.06 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var. Akşam saatlerinde kavga enerjilerine dikkat etmeliyiz. İşte 24 Nisan günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
Ay 24 Nisan 2021 günü saat 19.05 günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca ikili ilişkilerinin daha fazla öne çıktığına şahit olabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyum sağlayabileceğin güzel enerjiler var. Evcil hayvanlarının bakımına vakit ayırabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay Cumartesi günü burç değiştireceği için değişken enerjiler altında olabilirsin. Akşam saatlerinde tartışmalar yaşayabilirsin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Evinle ilgili konuların öne çıktığı cumartesi günü evini, yaşadığın alanı güzelleştirmek isteyebilirsin. Senin için önemli eril figürler ile aranda yoğun bir tartışma durumu söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Sürpriz bir kısa seyahate çıkman gerekebilir. Aynı zamanda Cumartesi günü iki kişinin arasında arabuluculuk yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Cüzdanınla ilgili meselelerin öne çıktığı cumartesi günü boyunca güzellik ve cilt bakımı gibi alanlara para harcamak isteyebilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Ay cumartesi günü Başak burcundan ayrılıp Terazi burcuna geçiş yapacak. 13.50 ile 19.06 arasında Ay boşlukta olacak. Bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermende yarar var. Gün boyunca bireysel konuların daha fazla öne çıkabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Arka planda kalan işlerini halletmen adına uygun bir gündesin. Baban ya da eşinle arandaki tartışmalar hızla büyüyebilir.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
İşinle ilgili projelerinin öne çıktığı cumartesi günü boyunca bir konuda karşılaşacağın engel can sıkıcı olabilir. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler altında olabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Üst veya otorite figürün biriyle arandaki tartışma gün boyunca seni zorlayabilir. Eşinle arandaki bir tartışma farkına varmadan büyüyebilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Eşinin ailesi ile ilgili konularda arayı bulmaya çalışacağın bir durum ortaya çıkabilir. Gece saatlerinde yapmak istediklerini gerçekleştirmek adına uygun enerjiler var.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Merkür ile Uranüs arasındaki etkileşim fikirsel anlamda ani ve beklenmedik gelişmelerin olabileceğini vurguluyor. Akşam saatlerinde kavga enerjilerine dikkat etmeliyiz. ilgili konulara daha fazla odaklanıyorsun.