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24 Mayıs Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 943,95 ile başlayan Gram Altın, saat 21:50 itibarıyla %0,96 artışla 951,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük 935,57, en yüksek 949,33 seviyelerini gören Gram Altın, günü 942,56 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 23.05.2022 tarihinde ise 955,65 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 951,56 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,9152 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:50 itibarıyla %0,40 artışla 15,9363 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,8375, en yüksek 15,9863 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,8769 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23.04.2022 tarihinde 14,6956 ile son bir ayın en düşük, 22.05.2022 tarihinde ise 15,9863 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,9363 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,8451 ile başlayan Euro kuru, saat 21:49 itibarıyla %1,56 artışla 17,0640 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7425, en yüksek 16,9482 seviyelerini gören Euro, günü 16,8435 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 23.05.2022 tarihinde ise 17,0495 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,0640 TL'ye karşılık gelmektedir.

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