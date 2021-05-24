24 Mayıs Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

24 Mayıs 2021 burç yorumları şanslı bir pazartesiye işaret ediyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? 24 Aralık Pazartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ilk yarısında maruz kalacağımız birtakım kısıtlanmalar bizleri zorlayabilir. Ay Jüpiter üçgeni şanslı bir günde olduğumuzu vurguluyor. Hayatımızdaki kadınlardan güzel destekler alabiliriz. İşte 24 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

24 Aralık Pazartesi günü Ay Terazi burcundan Akrep burcuna geçecek. Bugün günün ilk yarısında maruz kalacağın birtakım kısıtlanmalar seni zorlayabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın karşıt burcuna geçeceği gün boyunca ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Hukuksal işlerine daha fazla önem göstermen gereken bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Etrafındakilerin tarafından kısıtlı enerjilere maruz kalabilirsin. Zorlayıcı ve dönüştürücü enerjilerin yoğun olduğu bugün kendi başına kalmanda yarar var.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bilhassa günün ilk yarısında yüksek negatif enerji altında olabilirsin. Aşk hayatında gerginliklere dikkat etmelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Evinle ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Beklenmedik gelişmeler akşama doğru birtakım planlarını bozabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

İletişim ve görüşmeler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin. Bir kadından güzel bir destek görüyor olacaksın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay bugün senin burcundan ayrılıp Akrep burcuna geçecek. Tutulma öncesinde olayları kendi akışına bırakman yerinde olacaktır.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Gün boyunca sinirsel gerginlikler söz konusu olabilir. Kendine odaklı olman ve sakin enerjilerle kalman iyi olacaktır. Eğitimle ilgili konularda adımlar atmak isteyebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Gün genelinde yoğun enerjiler var. Parasal konularda stresli durumlar sabah saatlerinde meydana gelebilir. Boyunu aşacak harcamalar yapmaktan bu süreçte uzak durmalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde kendini fazla öfkelenir bulabilirsin. Sağlığınla ilgili meselelerinde önemli bir gelişme sevindirici olabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Etrafına karşı gereksiz patlamalar yaşayabilirsin. Birtakım sınırlanmalara sabah saatlerinde maruz kalabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Eşinin ailesi ile ilgili konularda öfkelenmene neden olacak durumlar sabah saatlerinde ortaya çıkabilir.