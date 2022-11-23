24 Kasım Perşembe 2022 öğretmenler gününe özel kampanyalar ve indirimler

Öğretmenlere özel indirim uygulayan mağazalar hangileri?, LC Waikiki Öğretmenler Günü Kampanyası 2022,Türk Hava Yollarından Öğretmenlerimize özel indirimler, TCDD´den Öğretmenlere indirimli biletler..24 kasım hangi güne geliyor 2022

24 kasım 2023 öğretmenler günü yaklaşıyor..Bu gün günlerden 23 kasım ve öğretmenler günü 2022 yılında her sene olduğu gibi tüm yurtta kutlanacak..24 kasım 2022 yılında muhteşem cuma indirimlerinden bir gün öncesine perşembe gününe denk geliyor..Bu şekilde olması öğrencileri çok sevindirdi. Öğretmenler gününün okullarda kutlamaların yapılması bekleniyor!

Peki ülkemizdeki eğitime en büyük katkıyı veren öğretmenlerimizi bu yıl hangi indirim ve kampanyalar bekliyor?

Bazı kurumlar,henüz kampanya ya da indirimlerini detaylı şekilde açıklamadı.Özellikle ünlü markaların alışveriş siteleri öğretmenlere özel büyük kampanya ve indirimler sağlayacak.Bu konuda LC WAIKIKI firması her yıl öğretmenlerimize güzel indirimler sağlıyor.Geçen yıl ilgili firma öğretmenlerimize tüm ürünlerde %15 indirim sağlamıştı.

2022 yılı öğretmenler gününe özel ilgili firma %20 indirim yapmayı planlıyor.Belki de dünyanın en büyük ve güzel mesleği olan öğretmenlik,gerçekten saygıyı hak ediyor.Buna istinaden, birçok kurum ve işletme öğretmenlerimize 3,5 günde olsa ciddi indirimler sağlayacak.

Bankalardan ihtiyaç kredileri öğretmenler gününe özel!

Bazı özel bankalara öğretmenlere özel düşük faizli kredi kampanyası yapmayı planlıyor.Kampanyaların 20 kasım 2022 dan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.Öğretmenler için özel faizli ihtiyaç kredisinin yıl sonuna kadar geçerli olacağı düşünülüyor.

Büyük AVM ler 24 kasım öğretmenler gününe kampanyalar ile girecek!

Özellikle İstanbul,Ankara,İzmir,Bursa gibi büyük kentlerde yaşayan öğretmenlerimiz çok şanslı.Yine 20 kasım tarihinde başlayıp birkaç hafta kadar sürecek öğretmenlere özel indirimler birçok AVM de geçerli olacak.Bu Avm ler henüz kampanyalarını açıklamadı.Açıklanınca kamusaati.com sitemizden tüm kampanyaları takip edebilirsiniz.

FLO,BOYNER,DEICMANN GİBİ BÜYÜK AYAKKABI FİRMALARINDAN KAMPANYA VE İNDİRİMLER BEKLENİYOR

Malüm kış yaklaşıyor.Hem öğretmenlerimiz için hem de öğretmen aileleri için ünlü ayakkabı firmalarından 24 kasım öğretmenler günü için özel indirimler bekleniyor.Bu firmaları yayınlamamızı özellikle öğretmenlerimiz talep etti..Flo,Boyner,Deıcmann ayakkabı mağazaları umarım talebimizi duyarlar ve yılda bir kez dahi olsa öğretmenlerimize güzel bir hediye verirler.

E-TİCARETİN POPÜLER OLMASI NEDENİ İLE BÜYÜK ALIŞVERİŞ SİTELERİNDEN ÖĞRETMENLERE CİDDİ KAMPANYALAR BEKLENİYOR

Öğretmenlerimizin hem ekonomik açıdan rahatlaması için hem de o güzel 24 kasımda hatırlandıklarını hissetirmek için büyük e-ticaret platformları ciddi kampanyalara hazırlanıyor.Özellikle hepsiburada,gittigidiyor,trendyol,n11,morhipo gibi alışveriş siteleri 18 ila 30 kasım arasında öğretmenlerimize özel indirim ve kampanyalar yayınlayacaklar.

OTOMOBİL DEVLERİ FİAT BU YILDA KAMPANYA YAPABİLİR

Geçen yıllardan hatırlayacağınız gibi öğretmenlere özellikle öğretmen gününe yakın tarihlerde ciddi indirim ve avantajlar sağlayan FİAT bu yılda öğretmenlere yakın bir zaman da sürpriz yapabilir.Araç kampanyaları açıklandığı anda kamusaati.com sitemizden haberleri ve kampanyaları takip edebilirsiniz.

SİNEMA BİLETLERİNDE 24 KASIM İNDİRİMİ OLACAK

Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm sinema gişelerinde öğretmenlere özel %20,25 hatta %30 lara varan indirimler sağlanacak.Özellikle ailesi ile birlikte sinemaya gitmek isteyen öğretmenler 24 kasım öğretmenler gününde indirimli fiyatlardan yararlanabilecekler.

2023 Yılı Öğretmenler Gününe Özel Muhteşem İndirimler

1- THY

Türk Hava Yolları (THY), öğretmenlere özel indirim yapacağını duyurdu. Öğretmenlere özel yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim yapılacak.

THY tarafından yapılan açıklamada öğretmenlere özel yurt içi uçuşlarda özel indirim uygulanacak. İndirim kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında görev yapan öğretmenlere yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim yapılacak.

İndirim tarihleri ise 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 olarak belirtildi. THY tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

''Türk Hava Yolları indirim protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmi okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere 1 Kasım 2022-20 Nisan 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarında, baz ücret üzerinden %20 indirim (vergiler hariç) sağlayacak. 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı öğrenimine gönderilen bursiyerler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına yurt dışı uçuşlarında, baz ücret üzerinden %25 indirim (vergiler hariç) ve uçuşlarda biletleme yapılan kişilere 40 kg'ı geçmemek kaydıyla tek parça veya parça başına 23 kg'ı geçmemek kaydıyla 2 parça bagaj hakkı sunacak."

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2- Antalya Aquarium

Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye geneli kreşler, anasınıfları, ilokul, ortaokul, lise, üniversite özel okullarda görevli tüm öğretmenlerimizi 18-27 Kasım 2022 tarih aralığında Antalya Aquarium ücretsiz misafir edecek.

3- Ordu ilinde öğretmenlere yurt dışı gezisi

Sabah Gazetesi Yazarı Deneyimli Gazeteci Yavuz Donat 24 Ekim 2022 tarihli Önce eğitim başlık köşe yazısında Ordu Valisi Tuncay Sonelin eğitime bakışını ve eğitime verdiği önemi yazdı.

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Öğretmenlere müjde... 24 Kasım Öğretmenler Gününde sürpriz var... 24 öğretmene yurt dışı gezisi... Vali Tuncay Sonelin, Öğretmenler Günü hediyesi.

Kaynak sorunu yok.

Ordunun hayırseveri çok... Hele bir de... Eğitim... Okul... Öğrenci yurdu... Öğretmen olunca.

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4- Öğretmenler Gününe Özel Kredi İmkanı

İLKSANdan yapılan açıklamaya göre; 6, 12, 18 ve 24 ay vadede 10.000,00 (Onbin) TL’ ye kadar Öğretmenler Günü Özel Günler İkrazı uygulamamız 14/11/2022–31/12/2022 tarihleri arasında uygulamaya konulacaktır. Daha önceden Özel Günler ikrazı kullanan üyelerimiz, bu ikraz borcunun taksitlerinin en az yarısını ödemeleri halinde yeniden Özel Günler İkrazı kullanabileceklerdir. Siz Değerli Üyelerimize Saygıyla Sunarız.

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5- Westalife Alışveriş Merkezi

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değerli öğretmenlerimize Kupa bardak hediye edecek.

Zonguldak'ın en yeni alışveriş ve Yaşam Merkezi Westalife AVM, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Westalife AVM'ye gelip Öğretmen kimliğini gösteren öğretmenlerimize kupa bardak hediye edilecektir.

Hediye stoklarla sınırlı olup, Westalife AVM danışma bankosuna öğretmen kimliği ibrazı gerekmektedir.

6- Öğretmenler Günü Kitap Kampanyası

Diyanet'ten Yapılan Açıklama:

24-25 Kasım 2022 tarihleri arasında değerli öğretmenlerimizin bu önemli gününe katkı sağlamak, sevinçlerine ortak olmak amacıyla https://yayinsatis.diyanet.gov.tr web sitemiz üzerinden "Öğretmenler Gününe" özel kitap kampanyası düzenlenecek ve tüm yayınlarda %40 indirim uygulanacaktır.

7-PTT Kargo'da yüzde 24 indirim imkanı

PTT AŞ tarafından da Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında, PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 24 Kasım'da yüzde 24 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.

8-ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMENEVİ RESTORAN VE KAFELERİNDEN YÜZDE 30 İNDİRİMLİ YARARLANACAK

Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkân getirmiştik. Şimdi bu imkânı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler. Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkânlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

9- ALTINYILDIZ'da %15 İndirim

Altınyıldız Classics, Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlere özel ve yıl boyunca devam eden bir kampanyaya imza attı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hayata geçirilen kampanya ile tüm öğretmenler Altınyıldız Classics mağazalarında markanın mevcut indirimlerine ek 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli %15 indirim fırsatından yararlanabilecekler. Kasım'da başlayan öğretmenlere özel bu indirim fırsatı bütün bir yıl boyunca devam edecek.

10- İstanbul Akvaryum Öğretmenler Günü Kampanyası 2022

Florya sahilinde yer alan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum, öğretmenlerimiz hayatının en özel öğretmenler gününü dolu dolu yaşasın diye özel bir kampanya düzenliyor. 24 - 27 Kasım tarihleri arasında tam 4 gün boyunca İstanbul Akvaryum’a giriş ücretsiz, öğretmen yakınlarına ise indirimli. Yetişkin 190 TL yerine 100 TL, Öğrenci 165 TL yerine 80 TL.

Kampanyadan yararlanmak için öğretmen kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

11- Öğretmenlerin Sinema Keyfi Agora Adapazarı'ndan Hediye

Sakarya'nın alışveriş ve Yaşam Merkezi Agora Adapazarı AVM'den 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize sinema bileti hediye...

Agora Adapazarı her özer günde olduğu gibi, Hayatımızda büyük öneme sahip olan Öğretmenlerimizin günü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimize sinema bileti hediye edecek.

Kampanya kapsamaında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde danışma bankosuna öğretmen kartını getiren Agora Card'lı, tüm öğretmen ve öğretim üyelerine tek kişilik sinema bileti hediye edilecektir.

Hediye edilecek sinema bileti aynı gün geçerlidir.

12- CarrefourSA Öğretmenler Günü Kampanyası 2022

Bize hep doğruyu gösteren öğretmenlerimize, CarrefourSA'dan yapacakları alışverişlerde %10 Puan Hediye...

CarrefourSA Öğretmenler Günü Kampanyası kapsamında, 23-24 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimizin CarrefourSA alışverişleri %10 puan kazandırıyor.

Kampanyaya katılım için CarrefourSA Kart’a bağlı cep telefonundan, OGRETMEN yazıp 4604’e SMS gönderilmesi gerekmektedir.

13- Öğretmenler Günü'nde Sapphire Seyir Terası Çıkışı Ücretsiz

24 Kasım Öğretmenler Gününe özel öğretmen kartını gösteren tüm öğretmenlerimize Sapphire Seyir Terasına çıkış ücretsiz...

İstanbul'un en yüksek yapılarından birisi olan Sapphire Alışveriş Merkezi'nin en üst katında yer alan ve İstanbul'u 4 bir açıdan görebileceğiniz Sapphire Seyir Terası, 24 Kasım Öğretmenler gününde tüm öğretmenlerimize ücretsiz giriş imkanı sunacaktır.

14- Türk Telekom Öğretmenler Günü Kampanyası 2022

Türk Telekom'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir hafta boyunca geçerli 2GB cepten internet ve Türk Telekom mobil hatlarla görüşmeleri için sınırsız dakika hediye ediyor.

Öğretmenler Günü Kampanyası’ndan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitimciler 6GB Tarifelerinden faydalanmakta olan mevcut müşterilerimiz faydalanabilecektir.

15- Alfemo'dan Öğretmenler Günü'ne Özel %15 İndirim!

Şehirli ve yenilikçi mobilya markası Alfemo 24 Kasım Öğretmeler Günü'ne özel %15 indirim kampanyası başlattı. 24-27 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak "Öğretmenler Günü" kampanyası kapsamında seçili ürünlerde %15 indirim fırsatı Alfemo mağazalarında sizleri bekliyor.

16- Next Level AVM’ye Gelen Öğretmenlere Kahve Hediye

23 - 24 Kasım 2022 tarihlerinde 12.00 - 20.00 saatleri arasında Next Level AVM’ye gelen tüm öğretmenlere Gloria Jeans’ten kahve hediye edecek.

17- KuveytTürk Öğretmenler 21 Kasım 2022-30 Kasım 2022 tarihleri arasında;

Sağlam Kart ile yapılacak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 100 TL İndirim kazanıyor.

Sağlam Kart kampanyasına katılmak için ONAY OGRTM yazıp 2848 ’e SMS gönderilmelidir.

yazıp ’e SMS gönderilmelidir. 3 adet fatura talimatı verdiğinde ya da var olan fatura talimatlarını 3’e tamamladığında 100 TL Altın Puan kazanıyor.

Şubede avantajlı BES oranlarına sahip oluyor. Detaylı bilgi için şubenizle görüşebilirsiniz.

18- Evgör Mobilya,

Her yıl 24 Kasım’da tekrarladığı geleneksel “Canım Öğretmenim” kampanyası kapsamında, tüm eğitim çalışanlarına Evgor.com.tr adresinden yapacakları mobilya alışverişlerinde yüzde 35’e varan indirim avantajı sunuyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel, seçili modellerde geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler, indirimli mobilyalarını bütçelerine göre peşin fiyatına farklı taksit seçenekleriyle sahip olabiliyor.

19- LCW

Her yıl düzenli olarak %30 varan indirim uygulamaktadır. Bu yıl için teyit edilmemiştir.

20-A101: 24 Kasım Öğretmenler Gününde A101’e onlarca indirimli ürün gelecek.

A101 24 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu

✔️NornMende 50” Ultra HD Android Smart LED TV 5.499 TL

✔️Toshiba 43” Full HD Smart TV 5.299 TL

✔️Toshiba 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV 3.199 TL

✔️HI-LEVEL 32” Uydu Alıcılı Smart LED TV 2.399 TL

✔️Realme 128 GB Cep Telefonu 4.299 TL

✔️GoodWest Inox Ankastre Set 2.999 TL

✔️SEG 65L Mekanik Silindirik Termosifon 2.199 TL

✔️Lenovo Notebook 4.999 TL

✔️Vestel Akıllı Saat 499 TL

✔️Mercusys Router 239 TL

✔️Akel Midi Fırın 699 TL

✔️Osram LED Ampul 19.95 TL

✔️Schafer Multi Blender Seti 639 TL

✔️Kiwi Çay Makinesi 289 TL

✔️Kiwi Seramik tabanlı Ütü 259 TL

✔️G4U Tencere Seti 3’lü 124.95 TL

✔️Antik Kase 3’lü 59.95 TL

✔️Verda Emaye Kupa 49.95 TL

✔️Kiwi Dijital Mutfak Terazisi 94.95 TL

✔️Termos 39.95 TL

✔️Vakumlu Yemek Kabı 2’li 79.95 TL

✔️Rooc Lüks Meyve Bıçağı 29.95 TL

✔️Güral Porselen Fincan Takımı 12 Parça 249.95 TL

✔️Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249.95 TL

✔️Luminarc Salata Kasesi 34.95 TL

✔️Tüy Toplama Rulosu 12.50 TL

✔️Peluş Ev Terliği 34.95 TL

✔️Meyve Desenli Peluş Terlik 44.95 TL

✔️Bayan Ponponlu Terlik 44.95 TL

✔️Bayan Nakışlı Babet 14.95 TL

✔️Hayvan Desenli Tüylü Ev Terliği 39.95 TL

✔️Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 14.95 TL

✔️Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği34.95 TL

✔️Oyuncak Şehrin Kırılmazları 39.95 TL

✔️Karca Kitap Serisi 3.95 TL

✔️Oyuncak Ütü Seti Fileli 69.95 TL

✔️Heidi Öykü Kitapları 7.45 TL

✔️Moda Life Cross 6 Sandalyeli Masa Seti 6.490 TL

✔️Adore Şifonyer 990.90 TL

✔️Adore Komdin 479.90 TL

✔️Adore 8 Bölmeli Kitaplık 690.90 TL7

✔️Kaymaz Taban 2’li Banyo Klozet Takımı 94.95 TL

✔️Bayan Desenli Pijama Takımı 169 TL

✔️Bay/Bayan Termal Alt İçlik 64.95 TL

✔️Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL

✔️Bay Eşofman Altı 99.95 TL

✔️Kız/Erkek Çocuk Soket Çorap 3’lü 21.95 TL

✔️1300 g Tariş Hurma Pekmezi 49.95 TL

✔️1000 g Tahılsan Yulaf Ezmesi 29.95 TL

✔️100’lü Doğuş Black Label Bardal Poşet Çay 59.95 TL

✔️1000 g Banvit Piliç Salam 32.95 TL

✔️10’lu Bebeto Yumuşak Şeker Çeşitleri 12.50 TL

✔️Nestle Classic Çikolata Çeşitşeri 11.95 TL

✔️9 kg Yetiş Toz Deterjan 99.90 TL

✔️4 kg Yetiş Ultra Çamaşır Suyu 35 TL

✔️4 kg Blotol Bulaşık Deterjanı 39.95 TL

✔️1400 ml Viking Ultra Soft Yumuşatıcı 24.95 TL

✔️3L Komili Sıvı Sabun Çeşitleri 24.90 TL

✔️Katre Ayak Törpüsü 14.95 TL

✔️Beypazarı Sade Maden Suyu 11.50 TL

✔️Çerezos Ultra Mısıt Çerezi Çeşitleri 11.50 TL

✔️5000 g Ovadan Osmancık Pirinç 127.90 TL

✔️10 kg Yeğenler Buğday Unu 98 TL

✔️5000 g Yöremce Köftelik Bulgur 69.95 TL

✔️Yöremce Pilavlık Bulgur 69.95 TL

✔️5000 ml Galle Beyaz Sirke 22.90 TL

✔️Soffio Çocuk Bezi Çeşitleri 134 TL

Kamusaati.com olarak öğretmenler gününde bizim de güzel bir talebimiz var, tabi sesimizi duyarlarsa!

Aslında pek bir şey istemiyoruz, çok da önemsiz bir konu olabilir sizler için..Bu isteğimiz ekonomik açıdan değilde, biraz hatırlanma isteğinden dolayıdır.Keşke 24 kasım öğretmenler gününde tüm Türkiye'de toplu taşıma araçları öğretmenlere ücretsiz olsa..Belki bir bilet ortalama 3,5 tl olsa da yani bu ekonomik olarak değersiz olsa da,bu isteğimizi inşallah tüm belediyeler duyar.Çünkü sadece öğretmen kimliğini gösterip toplu taşıma aracına 1 günde ücretsiz binmek,öğretmenin kendisine duyulan saygı ve sevgiyi daha iyi anlamasına vesile olabilir.

Öğretmenlere yapılacak olan 24 kasım indirimleri,açıklandıkça sitemizden yayınlanacak..Lütfen kamusaati.com sitemizi takip ediniz..

kaynak: www.kamusaati.com