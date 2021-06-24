24 Haziran Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

24 Haziran 2021 burç yorumları araştırılıyor. Her gün ilgiyle takip edilen günlük burç yorumları Oğlak Dolunayı ile hareketlenecek. 24 Haziran Başaklar için aşk, Aslanlar için kariyer zamanı olabilir. Kovaların ise sırları ortaya çıkabilir. Oğlak Dolunayı burç yorumlarında olumlu ve olumsuz konuları gözler önüne seriyor.

24 HAZİRAN BURÇ YORUMLARI

24 Haziran Perşembe günü Oğlak burcunun 3 derecesinde saat 21.39'da önemli bir dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte kişisel haritalarımızda Oğlak burcunun bulunduğu evlerle ilgili hayat alanlarımızda konuları daha ciddi bir şekilde ele almamız gerekecek ve konular kendini belli edecektir. İşte aşk, sağlık, para, aile ve ilişkiler konusunda 24 Haziran günlük burç yorumları...

24 HAZİRAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

24 Haziran 2021 Perşembe günü dolunayının etkilerini kariyer hayatında yaşıyor olacaksın. Birtakım kararları daha cesaretle alman gereken bir süreç var önünde. İyi değerlendirmelisin.

24 HAZİRAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Uzak akrabaların ve eğitim hayatınla ilgili konuları etkisi altına alacak olan önemli bir Oğlak Dolunayı seni bekliyor. Yeni bir eğitime başlayabilir ve kendini geliştirmeye odaklanabilirsin.

24 HAZİRAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Oğlak Dolunayı ile birlikte gerginliklerin yüksek olabilir. Trafikte çok fazla hız yapmamaya özen göstermelisin. Kaza enerjilerinin aktif olduğu bugünlerde zihinsel ve fiziksel enerjilerini kontrol edebilmen önem kazanıyor.

24 HAZİRAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

24 Haziran günü tam karşıt burcunda meydana gelecek olan Oğlak Dolunayı ikili ilişkilerinle ilgili birtakım konuları daha fazla sorgulamana neden olabilir. Dolunay sonrasında gerginliklerin bir süre devam edebilir.

24 HAZİRAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Oğlak Dolunayının etkilerini mesleğinle ilgili konularda yaşıyor olacaksın. Bu alanda önemli bir adım atman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

24 HAZİRAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Aşk hayatının hayli aktif olacağı bir döneme giriyorsun. Daha önce temellerini attığın bir ilişki Oğlak Dolunayı ile birlikte daha net görülür bir hale gelebilir.

24 HAZİRAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Evini, yuvanı ilgilendiren meselelerde atak davranman gereken durumlar söz konusu olabilir. Ebeveynlerinle yaşadığın gerilimli durumları biraz daha fazla tırmandıracak bir Dolunay etkisi görülebilir.

24 HAZİRAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konularda kendini fazla öne atıyor olman kurban durumuna düşmene sebebiyet verebilir. Daha önceden söylenmiş bir söz ile ilgili senden bir hareket ve tamamlanma bekleyebilirler.

24 HAZİRAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Parasal konularını etkileyecek bir dolunay bugün saat 21.39'da meydana geliyor olacak. Dolunay öncesinde yapmış olduğun bir işin parasal sonuçlarını şimdi elde edebilirsin. Harcamalarını dikkatli planlaman gereken bir süreçtesin.

24 HAZİRAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

24 Haziran Perşembe günü Oğlak burcunun 3 derecesinde saat 21.39'da önemli bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay enerjisi ile birlikte sağlığınla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Daha önce ikili ilişkilerinle ilgili başlatmış olduğun birtakım konular daha görünür hale gelebilir.

24 HAZİRAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Oğlak Dolunayı ile birlikte mesleğinde atmış olduğun birtakım adımların neticesini arka planda yürüttüğün işleri daha görünür hâle getirebilirsin. Arkandan dönen işlerin önüne düşeceği, gizli sırların açığa çıkacağı önemli günlerden geçiyorsun.

24 HAZİRAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sosyal çevrenle ilgili konularda daha düşünerek hareket etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Kendini arkadaşlarınla ilgili çok fazla ön plana atman kurban durumuna düşmene sebep olabilir.