24 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 24 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 24 Eylül Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 24 Eylül Perşembe 2020
24 Eylül Perşembe burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları
24 Eylül 2020 Perşembe günü burçları neler bekliyor? Perşembe günü Koç burcunu sinirli bir gün geçirebilir, İkizler burcu ise ödemelerle ilgili sorun yaşayabilir. İşte 24 Eylül 2020 günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay perşembe günü gece saatlerinde Zodyak'ın ciddi ve çalışmayı seven Oğlak burcuna geçiş yapacak. Öğleden sonra Merkür ve Mars arasında karşıt açı etkinleşecek. Haliyle sinirlerini kontrol etmekte zorlanabilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Perşembe günü boyunca uzak yerlerdeki akrabalarınla ilgili konular önem kazanabilir. Akşam saatlerinde alacağın haberler seni sakinleştirecek ve olaylara bakış açını değiştirecektir.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Perşembe gece saatlerinde Ay karşıt burcun olan Yay burcundan ayrılıp ve Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ödemelerin ile ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Merkür'ün Mars ile olan karşıt açısı sinirsel gerginliklere işaret ediyor.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Perşembe gecesi saat 02.16’da Ay karşıt burcun olan Oğlak burcuna geçiş yaptı. Ay ilk dördün fazında ilerliyor. Dolayısıyla yeni ayda oluşan olaylar artık kendini belli etmeye başlıyor.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Merkür ile Mars arasında karşıt açının etkisiyle sinirler gergin olabilir. Yabancılarla ilgili işlerinde alacağın haberler olumlu olacak. Olayları akışına bırakmalısın.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Yönetici gezegenin Merkür arkadaşlarınla aranda geçmişten gelen bazı konuların tekrar açılmasını ve karşıtlıklar yaşamana sebep olabilir. Bilhassa günün ilk yarısında bu etkilere dikkat etmelisin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: İşinle ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Öfkeyle kalkan zararla oturur bunu unutmamalısın. Günün ilk yarısında iletişime ve ilişkilerine dikkat etmelisin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Saat 13.53’de kesinleşecek olan Merkür Mars karşıtlığı öfkeni arttıracak hiç yoktan gerginlikler yaratmana sebep olacak olabilir. Sakin kalmalısın. Aynı zamanda yeni ay zamanı başlattığın projelerini Ay’ın ilk dördün fazında ilerlediği bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konularda karşı tarafla anlaşmazlıklar içerisinde kalacağın durumlar olabilir. Akşam saatlerinde alacağın beklenmedik haberler sana iyi gelecek.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Perşembe günü boyunca bir çok karşıt durumlar ve gergin olaylar içerisinde kalabilirsin. Gün boyunca önemli kararlar almamaya özen göstermelisin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Bilinçaltı konuların ve rüyaların bugünlerde önem kazanabilir. Çalışma arkadaşların ile aranda bir konuda hiç yoktan bir tartışma uzayabilir. Telefon görüşmelerine dikkat etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sosyal çevrenden kişilerin önemli hale geleceği 24 Eylül Perşembe günü senden bir konuda yardım isteyen arkadaşların olabilir. Öğlen saatlerinde iletişim konularında dikkatli olmalısın. Genel anlamda gerginliklerin olacağı bir güne işaret ediyor gökyüzü.
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