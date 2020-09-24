24 Eylül Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

3 / 15

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Perşembe gece saatlerinde Ay karşıt burcun olan Yay burcundan ayrılıp ve Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ödemelerin ile ilgili konularda gerginliklerin olabilir. Akşam saatlerinde yönetici gezegenin Merkür'ün Mars ile olan karşıt açısı sinirsel gerginliklere işaret ediyor.