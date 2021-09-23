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24 Eylül Cuma Koronavirüs Tablosu

24 Eylül Cuma virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

24 Eylül Cuma Koronavirüs Tablosu
23 Eylül 2021 Perşembe 14:47

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 28.168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Detaylar gelecek...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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