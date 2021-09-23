24 Eylül Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

24 Eylül Cuma burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? Akşam saatlerinde iletişim konusunda zorluklar olabilir. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir. İşte 24 Eylül günlük burç yorumları…

24 Eylül 2021 Cuma Günlük Burç Yorumları

24 Eylül 2021 Cuma Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; gün ortasına kadar enerjinin dağınık olması, konsantrasyon gerektiren işlerinde zorlanmana neden olabilir. İlişkilerindeki sorumluluk zaman zaman seni yorabilir ve depresif yapabilir. Koşulların dengesini adil, ılımlı ve vizyoner tutabilirsen; kazançlı olan taraf sen olabilir, iş birliklerinin getirilerinden faydalanabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; özellikle internet üzerinden yapmayı planladığın alışverişlerden uzak durman gereken bir gün olabileceği gibi seyahatlerinde de birtakım aksilikler yaşaman mümkün. Günün ikinci yarısından sonra ailevi konulara zaman ayırabilir, maddi ya da manevi alanlarda uygun çözüm yolları bulmak durumunda kalabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; güne maddi içerikli konularla başlayabilir, bu ara alacak verecek hesabın şaştığı için birtakım mücadelelere ve çözüm yolu üretmeye koyulabilirsin. Gün ortasına kadar eylemlerin isteğin hızla ilerlemese de öğleden sonra yakınlarınla kuracağın iletişim, her alanda başarı perdeni yükseltebilir. Paylaşımcılığın ilişkilerini olumlu kılacaktır.

24 Eylül 2021 Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; güne kişisel planlarına odaklanarak başlasan da ailevi konular zihnini oldukça yorabilir. Bazı sorumlulukların paylaşılması ve huzurlu bir ortam oluşturma taraftarısın. Ancak günün koşulları; ortak bir karar alma konusunda seni zorlayabilir, esnek olmanda yarar var.

24 Eylül 2021 Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; günün ilk saatlerinde güçlü sezgilerine güvenebilir, çevrendeki güncel konuları takip edebilirsin. Yakınlarına göstereceğin; sevginin, anlayışın ve empatinin işlerini nasıl da kolay çözümleyebileceğine kendin bile şaşırabilirsin. Yeter ki egonu devreye sokmadan işlerini halletmeye bakmalısın.

24 Eylül 2021 Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; güne uzun zamandır yapmış olabileceğin harcamaların bilançosunu çıkararak başlayabilir, gelir gider dengeni düzene oturtmak canını sıksa da pratik çözümler bulmakta oldukça şanlısın. Fırsatlarını kendin yaratırken bulunduğunuz şartları da yükseltebilirsin. Öğleden sonra planlarını organize etmek için kullanabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; iş hayatında netleşmiş olduğunu düşündüğün birtakım konuların halen sürüncemede kaldığını fark ederek hayıflanabilirsin. Gözlemci ve sakin kalmalısın. Bu ara ev içinde yaşanabilecek sorunlar, aile bireyleriyle arandaki fikir ayrıkları seni oldukça eğreti bırakabilir. Öğleden sonra daha rahat ve keyifli olabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; sosyal çevrenle veya yakınlarınla arana mesafe koymayı düşündüğün olaylar gündeminde olabilir. Gizemli olmaktan ve geçmişin getirdiği ağırlıktan kurtulmak isteyebilir, durum analizi yapabilirsin. Geniş bakış açınla hedeflerine odaklanman önüne çıkabilecek fırsatları fark etmeni sağlayabilir. Öğleden sonra mesleki konular gündemde.

24 Eylül 2021 Cuma Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; önümüzdeki birkaç gün ilişkilerinde zorlanma yaşarken, ekonomik içerikli konularında beklediğin gelişmeler olmayabilir ve bir takım farkı yollarla çözüm arayışına girebilirsin. Yanlış anlaşılmalara veya haksızlığa karşı gerekli önlemleri alman kendini daha rahat korumanı sağlayabilirsin. Günün ikinci yarısı iletişim de daha başarılı olabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; bu ara kişisel istek ve arzularına karşı hassasiyet gösterirken etrafındaki insanların da bu konuya karşı duyarlı olmalarını bekleyebilirsin. İletişim dilini ılımlı ve nazik tutabilirsen sevdiklerinle arana mesafe koymak durumunda kalmayabilirsin. Öğleden sonra ailenle birlikte finansal bir konuyu çözüme ulaştırabilirsin.

24 Eylül 2021 Cuma Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; zihnindeki fikir ve görüşlerini hayata geçirmek için yoğun istek duyabilir, yabancılarla ya da uzaklarla yapılacak ortak projeni hayata geçirmek için girişimde bulunabilirsin. Ancak iş ya da özel ilişkinde yaşayabileceğin stres; huzursuz ve güvensiz olmana sebep olurken, uzaklaşma ve kopuşlar da getirebilir. Huzur için uyum gerek.

24 Eylül 2021 Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; Birçok alanda fedakâr ve hassas olabilirsin. Ortak kaynaklarınla ilgili finansal sıkışıklığına çözüm bulmak için hem sorumluluk alman, mücadeleci olman hem de ilişkilerinde paylaşımcı olman gerekebilir. İş yerinde bazı düzenlemeler yapmak, ani gelişen sorunlara çözüm bulmak durumunda kalabilirsin.