24 Ekim Cumartesi Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." dedi.