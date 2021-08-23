24 Ağustos Salı Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

24 Ağustos Salı burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? Akşam saatlerinde iletişim konusunda zorluklar olabilir. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir. İşte 24 Ağustos günlük burç yorumları…
24 Ağustos 2021 Salı burç yorumları planlarınızı değiştirebilir. 24 Ağustos günlük burç yorumları ilişkilere ve iletişime dikkat çekiyor. 24 Ağustos Salı günü Koçlar ve Yengeçler güne sağlık sorunlarıyla başlayabilir, Başak burcunu miras konuları bekliyor. İşte 24 Ağustos 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…
24 Ağustos 2021 burç yorumları astrolojiyle ilgilenenler tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos Salı günü Koçlar güne sağlık problemleriyle uyanabilir, Akreplerin ise bugünlerde ev kazalarına dikkat etmesi gerekiyor. İkizler bencil, Yengeçler ise hedef odaklı. Günlük burç yorumları ezber bozabilir.
24 AĞUSTOS SALI BURÇ YORUMLARI
24 Ağustos Salı günü Ay saat 21.57'ye kadar Balık burcunda ilerliyor olacak. Saat 12.12 ile 21.57'ye kadar boşlukta ilerliyor olacak. Sonrasında ise Ay burç değiştirerek Koç burcuna geçiyor. Özel ilişkilerin ile ilgili konuşmalarımızı günün ikinci yarısına alabiliriz. Sabah erken saatler iletişim adına çok uygun enerjiler yok. İşte 24 Ağustos 2021 burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
24 Ağustos Salı günü Ay saat 21.57'de Balık burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Sağlığınla ilgili hassasiyetlerin söz konusu olabilir.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Ay günün büyük bölümünde Balık burcunda seyir hâlinde olacak. Ebeveynlerin arasında bir tartışma söz konusu olabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği bugün arkadaşlarınla ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Bazı konularda bencil davranabilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Bugün hedeflerin ile ilgili öne çıkmak ve kendini göstermek isteyebilirsin. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Yayıncılık gibi bir işi ile uğraşıyorsan sıcak gelişmeler gündeme gelebilir bugünlerde. Uzak akrabalarınla meşgul olabileceğin bir zaman dilimindesin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Ay'ın Balık burcunda ilerlediği günün büyük bir bölümünde bir miras meselen varsa bunlarla ilgili birtakım gelişmeler yaşanabilir. Partnerinle olan görüşmelerini akşam saatlerine alman iyi olacaktır.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Evliliğinle ilgili ters giden bir şeyler varsa bugün akşam öne çıkıp bu sorunu çözmeye çalışman doğru olacaktır. Ay akşam saatlerinde karşıt burcun olan Koç burcuna geçiş yapıyor olacak.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Sorumluluklarınla ilgili sabırsız davranman birtakım hatalara yol açabilir. Ev kazalarına ve sağlık sorunlarına dikkat etmelisin. Gün boyunca baş ağrıları yaşayabilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Bugünlerde aşk hayatınla alakalı sabırsız davranabilirsin. Projelerini bugünlerde duyurman adına uygun bir süreçtesin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Ay akşam saatlerinde Koç burcuna geçiyor olacak. Evinle ilgili meselelerde direkt olman gereken ve kendini ortaya koyman gereken durumlar var.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Yakın çevrenle ilgili birtakım organizasyonlarda cesaretle öne atılman ve işleri halletmen gerekebilir. Atak ve cesur davranacağın bir süreçtesin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Bugünlerde cüzdanını ilgilendiren meselelerdeki sıcak gelişmeler seni heyecanlandıracak olabilir. Parasal konularda düşünmeden hareket etmemelisin.