23 yaşındaki kadın, annesini kocasıyla yatakta bastı

İnsanların sırlarını paylaştığı ve başka insanlardan çözüm istedikleri İngiliz The Sun gazetesinin The Sun's Dear Deidre bölümüne itiraflarda bulunan bir kadın herkesi şoke etti. 23 yaşındaki kadın, annesini kocasıyla yatakta uygunsuz bir şekilde yakaladığını söyledi.
The Sun gazetesi The Sun's Dear Deidre bölümüne hayatının en büyük kabusunu anlatan 23 yaşındaki üç çocuk annesi kadın, yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi: Virüs patlak verdikten sonra 28 yaşındaki kocamla üç çocuğumuzla beraber annemin evine taşındık."
"Bir süre sonra annem ve kocam sürekli arkadaşları ile buluşacaklarını söyleyerek dışarı çıkmaya başladılar. Annem ve kocamın yakınlaşmasından sonra aralarında ilişki olduğundan şüphe ettim."
"Bir gün arkadaşımla parkta buluştuktan sonra eve geldim. İçeri girdiğimde annemin yatak odasından sesler geliyordu. Önce annemin bir arkadaşıyla odasında ilişkiye girdiğini düşündüm ama odanın kapısına yaklaşınca odadan gelen erkek sesinin kocamın sesi olduğunu anladım ve kapıyı açtığımda, annemle kocamı yatakta uygunsuz bir şekilde yakaladım."
"Hayatta en çok güvendiğim insanlar olan annem ve kocamın bana bu ihaneti yapmalarından dolayı kendime gelemedim. Şuan ne yapacağımı bilemiyorum." dedi. Sorunları olan okurlara öğüt veren yazar ise kadına, kayınvalide ve damadın ilişkiye girmesinin savunulacak bir tarafı olmayacağını ve biran önce kocasından boşanma işlemlerine başlaması gerektiğini söyledi.
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