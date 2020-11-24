23 yaşındaki kadın, annesini kocasıyla yatakta bastı

"Hayatta en çok güvendiğim insanlar olan annem ve kocamın bana bu ihaneti yapmalarından dolayı kendime gelemedim. Şuan ne yapacağımı bilemiyorum." dedi. Sorunları olan okurlara öğüt veren yazar ise kadına, kayınvalide ve damadın ilişkiye girmesinin savunulacak bir tarafı olmayacağını ve biran önce kocasından boşanma işlemlerine başlaması gerektiğini söyledi.