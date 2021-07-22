23 Temmuz Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

23 Temmuz Cuma 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...

23 Temmuz 2021 Cuma günü itibariyle artık Aslan mevsimine girdik. Peki gökyüzü, burcunuz için ne söylüyor? Günlük burç yorumları aşağıdaki gibidir. En doğru astrolojik burç yorumları için sayfamızı günlük olarak takip etmeye devam edin. İşte 23 Temmuz 2021 Cuma günü burcunuzla ilgili günlük yorumlar:

Koç Burcu

Cuma günkü gökyüzü hedeflerle ilgili açıklamalar getiriyor, Koç. Yeni başlayan Aslan mevsiminin neşe arayan enerjisine rağmen, ilerlemeden önce geri adım atmak ve denge aramak için acil bir çağrı var. Bu akşam sürü halindeki Kova burcunda ortaya çıkan dolunay, dikkatleri umutlarınızın ve hayallerinizin manzarasına doğru çekiyor. Emeğinizin meyveleri çürük mü yoksa olgun mu? Vizyonunuzu tekrar kontrol etmek için bu lunanasyonu kullanın.

Boğa Burcu

Kozmos bugün dengeyi arıyor, Boğa. Aslan mevsimi sizi ayaklarınızın altındaki toprağı işlemeye ve duygusal köklerinizin ne kadar sağlam olduğunu keşfetmeye hazırlıyor. Yine de, devam etmeden önce en yüksek özlemlerinize bakmanız isteniyor. Dolunay bugün sağduyulu Kova burcunda çiçek açarak kariyeriniz ve kader duygunuzla olan ilişkinizi aydınlatıyor. Rota düzeltmesi gereken şeylere dikkat edin.

İkizler Burcu

Akıl sağlığınızla olan ilişkinizi daha yeni keşfetmeye başladınız, İkizler. Sizin için Aslan mevsimi, tüm felsefelerinizi yaratan daha küçük düşüncelerle meşgul olmakla ilgilidir. Bugünün gökyüzü, mantıklı Kova burcundaki dolunayın gelişini görüyor, inançlarınızın makrokozmosunu ve bunun dünyanız üzerindeki etkilerini aydınlatıyor. Bu ayın ışığında durun ve hangi eskimiş inançların yeni bir bakış açısı kullanabileceğini inceleyin.

Yengeç Burcu

Yılın bu zamanı tamamen temellere geri dönmekle ilgili, Yengeç. Yeni bir güven duygusunu onurlandırmaya ve yetenekleriniz ve becerilerinizin gelişmesi için destekleyici bir yapı oluşturmaya hazırsınız. Bugünün gökyüzü, sizi bu bencil kafa boşluğundan kısaca uzaklaştıran ilerici Kova burcundaki dolunayın gelişini müjdeliyor. Bu ay tutulması, mevcut bağlılık deneyiminize ve ele alınması gereken iyileşmemiş ilişki sorunlarına ışık tutuyor.

Aslan Burcu

Bu, yılmadan parıldamak ve iyileştirici dikkati çekmek için yılın tam zamanı, Leo. Yine de, kozmos, siz o araziye tam olarak girmeden önce denge talep ediyor. Dolunay, karşıt burcunuzda sosyal odaklı Kova burcunda ortaya çıkar ve mevcut ortaklık hikayenize açıklayıcı ışığını aydınlatır. Bu ay tutulması, o arenada neyin iyileştirilmesi, beslenmesi veya düzeltilmesi gerektiğini göstermesine izin verin.

2021 Temmuz ayı burç yorumlarını görmek için tıklayın

Başak Burcu

Evren, uçuruma sürüklenmeden önce sizi duraklamaya teşvik ediyor, Başak. Aslan sezonu, hassas, uhrevi bir boşlukta geri çekilmeyi ve yenilenmeyi kucaklamakla ilgilidir. Yine de, dolunayın bugün mantıklı Kova burcuna gelişi, ayrılmadan önce gerçeklikle son bir tango öneriyor. Bu ay tutulması, iş/yaşam dengeniz gibi kalıcı sağlık sorunlarına ışık tutuyor.

Terazi Burcu

Bir Terazi olarak, genellikle “sosyal bir kelebek” olarak kalıplaşmışsınızdır. Bu duyguya ya içersiniz ya da onunla ilişki kurarsınız. Ama her iki durumda da, yılın bu zamanı acı verici bir şekilde doğru. Aslan mevsimi, topluluk duygunuzla yeniden bağlantı kurmanızı ve kendi dışınızdaki dünyayı deneyimlemenizi ister. Bugünün Kova burcundaki dolunayı, kişisel yaratıcı güçlerinize ve ortaya çıkan romantik ilişkilere ışık tutarken, dikkatinizi hemen kendine odaklı bir üst boşluğa çeker.

Akrep Burcu

Dişlerini hırslarına daha yeni sokmaya başladın, Akrep. Yine de, gerçekten ilerlemeden önce evren daha derin bir denge istiyor. Dolunay bugün ilerleyen Kova burcunda ortaya çıkıyor ve aydınlatıcı ışığını aile temelinizin köklerine yansıtıyor. Ev hayatınız ve akrabalarınızla bağlantı kurma konusunda destekleniyor musunuz yoksa titriyor musunuz? Bu ay tutulması neyin desteklenmesi gerektiğini vurgulasın.

Yay Burcu

Bu, yılın en güzel zamanlarından biri, Yay. Aslan mevsimi, seyahat sevginiz ve yeni bakış açıları için özlem de dahil olmak üzere sizi siz yapan her şeyle meşgul olmanıza yardımcı olur. Bugünün gökyüzü, mantıklı Kova burcunda dolunayı başlatıyor ve mikro düzeyde zihninizi ve iletişim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Bu ay tutulması zihinsel sağlığınızı aydınlatsın ve gerçeğinizi konuşmanıza yardımcı olsun.

Oğlak Burcu

Kozmos, dengenin yeniden kurulmasını gerektiriyor, Oğlak. Aslan mevsimi henüz yeni başlamış olmasına rağmen, ilerleyen Kova burcundaki dolunay dikkatinizi bu hikayeden uzaklaştırıyor. Bu ay tutulması, kendinize olan güveninizin mevcut durumunu ve finansla ilgili sorunları kısaca vurgular. Yetenek duygunuzda ortaya çıkan mesajları, özellikle de becerilerinizi geçersiz kılmaya çalışan mesajları dinleyin.

Kova Burcu

Cuma günü gökyüzü sizi doğrudan ilgi odağı haline getiriyor, Kova. Aslan mevsimi daha yeni başladı, enerjinizin çoğunu dünyanızdaki önemli ortaklıklara yatırdığınız bir zaman. Yine de, bugün burcunuzda dolunayın gelmesi, ilerlemeden önce dengenin kurulmasını gerektiriyor. Bu önemli ay tutulması, başkalarının taleplerinden ayrı olarak, bağımsızlık ve kimlik duygunuzun durumunu ortaya çıkarır.

Balık Burcu

Kendinizi zor bir gerçeklik dozuna hazırlamaya daha yeni başladınız, Balık. Siz pratik arayışlara tam olarak devam etmeden önce, kozmos bugün denge için çağrıda bulunuyor. Dolunay bugün ilerleyen Kova burcunda ortaya çıkıyor ve ruhani ışığını en hassas noktalarınızdan bazılarına yansıtıyor. Bu ay tutulması, ele alınması gereken savunma mekanizmalarını ve kendi kendini sabote etme modellerini vurgular.