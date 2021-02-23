23 Şubat Salı Korona tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
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Türkiye’de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi, 78 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye’de son 24 saatte 8.104 koronavirüs vakası tespit edildi, 78 kişi hayatını kaybetti.