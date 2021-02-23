23 Şubat Salı Korona tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Çene şekli yüzün genel görünümünü oldukça etkileyen bir unsurdur. Özellikle geniş çene yüzün kare ve daha maskülen yani erkeksi görünmesini sağlar. Güçlü çene ve kare yüz şekli kadınlar için rahatsız edici bir görünüm olabilir. Yüzün daha ince görünmesini sağlayan üçgen bir çene yapısına sahip olmak isteyebilirler. Günümüzde çene inceltme estetiği için ameliyatsız bir teknik olan botoks enjeksiyonundan faydalanılmaktadır.