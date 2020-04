23 Nisan Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı 4 Gün Mü Olacak? İşte Detaylar..

Esnaf Market Manav gibi temel ihtiyaçlarımızı sağlayan yerler şuan önlerini görememekte halkın ihtiyacına tam cevap verebilmek için alacakları ürünlerin kapasitelerini kestirememekte bu hal ise ileri günlerde yetersizlik doğurabilmekte.

Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile alakalı açıklama yaptı. İşte o net olmayan:

Bugün sabah saatlerinde bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki resmi tatilide beraberinde getiren 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına konusunda iddialarda açıklamıştır

Manavlar Lokantalar Ve Et Süt Satışı Yapan Esnafı ve Vatandaşı Mağdur Etmeyelim

Hükümetizin Tarafından bu kararın bir anb önce alınması ve kamuoyuna duyrulması gerekiyor Çünkü Halka hizmet eden esnaflarımız Örneğin Dürümcü Tavuğunu lıyor manav meyve sebzesini, Marketler günlük yufka ve tavuk et süt ürünlerini alıyor hepimizin bilidiği üzere bu mallar dayanıksız tüketim malları olduğu için bir an önce halka sunulup tüketilmesi gerekiyor. Bu durumda 23 nisandan itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı olursa bütün esnaflarımız mağdur olacak. Dayanıksız tüketim mallarını üreten firmalar mağdur olacak Bu kapsamda 23 nisandan itibaren sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sadece Haftasonu mu tatil olacak sorusuna Hükümet bir an önce bir karar alıp halka ilan etmeli ve şimdeden gerekli tedbirleri halk sosyal mesafe kurallarına uygun olarak almalıdır.