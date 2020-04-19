23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor Tüm Dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle Ülkemizde Hafta sonları olmak üzere saokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 23 Nisan, 24 nisanda da sokağa çıkma yasağı 23 nisan perşembe günü ile birleştirilip 4 gün tatil edilecek mi? Sorusuna Herkes yanıt aramaya başladı. 23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı 23 Nisan Tarihinde Yasak Başlayacakmı 23 nisandan itibaren sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Detaylar..

23 Nisan Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı 4 Gün Mü Olacak? İşte Detaylar..

23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor Tüm Dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle Ülkemizde Hafta sonları olmak üzere saokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 23 Nisan, 24 nisanda da sokağa çıkma yasağı 23 nisan perşembe günü ile birleştirilip 4 gün tatil edilecek mi? Sorusuna Herkes yanıt aramaya başladı. 23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı 23 Nisan Tarihinde Yasak Başlayacakmı 23 nisandan itibaren sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Detaylar..

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü konuya dair net olmamakla beraber bir takım konulara değindi

Esnaf Market Manav gibi temel ihtiyaçlarımızı sağlayan yerler şuan önlerini görememekte halkın ihtiyacına tam cevap verebilmek için alacakları ürünlerin kapasitelerini kestirememekte bu hal ise ileri günlerde yetersizlik doğurabilmekte.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, '23 Nisan ile sokağa çıkma yasağı birleştirilecek' iddiası ile alakalı da kestirip atmak gibi "Gündemimize gelmedi, haftaya gündemimizde olabilir." diye yanıt verdi .

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü konu ile alakalı açıklama yaptı. İşte o net olmayan:

Bugün sabah saatlerinde bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki resmi tatilide beraberinde getiren 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına konusunda iddialarda açıklamıştır

Manavlar Lokantalar Ve Et Süt Satışı Yapan Esnafı ve Vatandaşı Mağdur Etmeyelim

Hükümetizin Tarafından bu kararın bir anb önce alınması ve kamuoyuna duyrulması gerekiyor Çünkü Halka hizmet eden esnaflarımız Örneğin Dürümcü Tavuğunu lıyor manav meyve sebzesini, Marketler günlük yufka ve tavuk et süt ürünlerini alıyor hepimizin bilidiği üzere bu mallar dayanıksız tüketim malları olduğu için bir an önce halka sunulup tüketilmesi gerekiyor. Bu durumda 23 nisandan itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı olursa bütün esnaflarımız mağdur olacak. Dayanıksız tüketim mallarını üreten firmalar mağdur olacak Bu kapsamda 23 nisandan itibaren sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sadece Haftasonu mu tatil olacak sorusuna Hükümet bir an önce bir karar alıp halka ilan etmeli ve şimdeden gerekli tedbirleri halk sosyal mesafe kurallarına uygun olarak almalıdır.

Bu yaşanan belirsizlik bütün halka hizmet eden esnaf işçi sınıfı kafaları karışık şekilde bekliyor keşke daha erken bir açıklama gelse şnsanlar programlı olarak işlerini gerçekleştirse.

Vatandaşlarımızın bu konularla alakalı olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri tavsiye olunmaktadır olup kısa süre içerisinde konu netleşecek kamuoyununa açıklanacaktır.

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