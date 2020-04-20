23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle Ülkemizde Hafta sonları olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı perşembe gününe denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağı cuma günü de dahil edildi ve 23, 24, 25, 26 nisanda da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı İşte Detaylar..

23 Nisan'dan İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı 4 Gün Oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı İşte Detaylar..

23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı nedeniyle Ülkemizde Hafta sonları olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı perşembe gününe denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağı cuma günü de dahil edildi ve 23, 24, 25, 26 nisanda da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı İşte Detaylar..

Türkiye'de 30 büyükşehir bir de Zonguldak olmak üzere 31 ilde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasak 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak.

4 günlük yasak, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, hem de Ramazan Ayı başlangıcına denk geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURACAK

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan bu kararı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin bir genelge yayınlayacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise söyle oluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter'e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz."

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Erdoğan: "Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik."

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Erdoğan: "Koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor."

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Erdoğan: "Salgının hızını engellemek için halen 239 mahalle, köy veya belde düzeyinde yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır."

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Erdoğan: "(İdlib) Türkiye Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatına bağlılığını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir."

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Erdoğan: "İdlib'deki ateşkes iklimini bozmak için provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere de müsamaha göstermeyeceğiz."

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Erdoğan: "Hiçbir konuda eksiğimiz ve riskimiz bulunmuyor"

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Erdoğan:"Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki oyunları bozmayı sürdürecek"

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Erdoğan: "Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı."

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Erdoğan: "Hastane yatak ve yoğun bakım konusundaki mevcut kapasitemizi güçlendiriyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımı tıbbi cihaz ve ilaç başta olmak üzere kritik tüm alanlarda sürdüreceğiz."

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Erdoğan: "Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşilköy ve Sancaktepe'deki her biri 1005'er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor."

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Erdoğan: "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz."

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Erdoğan: "3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz."

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Erdoğan: "269 bin firmamız 3 milyonu aşkın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare hazine arazisini ilave olarak çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz."

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Erdoğan: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında toplanan para tutarı da 1 milyar 800 milyon liraya yaklaştı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 NİSAN'DAN İTİBAREN 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında halkın önceden tedbirini alması için pazartesi yani 20 nisan'da açıklandı ve 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramınddan itibaren pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Vatandaşlarımızın bu konularla alakalı olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri tavsiye olunmaktadır olup kısa süre içerisinde konu netleşecek kamuoyununa açıklanacaktır.

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