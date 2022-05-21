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23 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

23 Mayıs Pazartesi altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

23 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:11

23 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 940,11 ile başlayan Gram Altın, saat 16:11 itibarıyla %0,30 artışla 943,34'dan işlem görüyor. Dün en düşük 938,51, en yüksek 940,71 seviyelerini gören Gram Altın, günü 938,90 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 20.05.2022 tarihinde ise 949,33 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 943,34 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,8653 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:10 itibarıyla %0,54 artışla 15,9271 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,8143, en yüksek 15,9806 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,8581 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 20.04.2022 tarihinde 14,6396 ile son bir ayın en düşük, 20.05.2022 tarihinde ise 15,9863 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 15,9271 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,8256 ile başlayan Euro kuru, saat 16:11 itibarıyla %0,03 artışla 16,8417 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,6727, en yüksek 16,8853 seviyelerini gören Euro, günü 16,8518 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 20.05.2022 tarihinde ise 16,9482 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,8417 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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