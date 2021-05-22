23 Mayıs Pazar Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

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Vaka sayıları ve eğilimleri inceleyerek derlenenen raporda, Türkiye, Covid-19 ile ilgili ‘azalan trend’ listesine alındı.
61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içerisinde vaka sayısındaki yüzde 61,6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.
27 AB ülkesi içerisinde sadece Malta'nın gerisinde kalan Türkiye'de geçtiğimiz hafta boyunca 100 bin kişide görülen vaka sayısı 93,2 oldu.
Worldmeter verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayıları yüzde 21 düşerken Türkiye'de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 214 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 528 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 214 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 840'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 950 bin 729 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 846 testten, 9 bin 528 yeni vaka sayısı, 846 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 169 bin 951 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 852 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 998 bin 639'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 977 olduğu açıklandı.