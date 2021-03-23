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işçi çalışma
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23 Mart Salı Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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23 Mart Salı Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
23 Mart 2021 Salı 00:54

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 216 yeni vaka sayısı olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178'e yükseldi. Toplamda 36 milyon 556 bin 589 test yapıldı.

Bugün yapılan 201 bin 215 testten 22 bin 216 yeni vaka sayısı, 981 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 35 bin 338 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 844 bin 681'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 644 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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