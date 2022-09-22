23 Eylül Cuma Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

23 Eylül Cuma Güncel Döviz Kurları, bugün 23 Eylül Cuma çeyrek altın kaç lira oldu?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika çeyrek altın düşecek mi? sorularının tüm cevabı haberimizin detayında...

23 Eylül Cuma Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 984,61 ile başlayan Gram Altın, saat 16:24 itibarıyla %0,35 azalışla 980,66'dan işlem görüyor. Dün en düşük 984,46, en yüksek 985,14 seviyelerini gören Gram Altın, günü 984,96 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 16.09.2022 tarihinde 971,99 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 985,66 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,2886 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:25 itibarıyla %0,14 artışla 18,3199 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2293, en yüksek 18,3107 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,2802 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 20.09.2022 tarihinde ise 18,3293 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,3499 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,3299 ile başlayan Euro kuru, saat 16:24 itibarıyla %0,26 azalışla 18,2824 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2312, en yüksek 18,4335 seviyelerini gören Euro, günü 18,3387 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1324 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©