23 Ekim Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

23 Ekim 2021 burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında ipucu veriyor. 23 Ekim Cumartesi günü Yengeç burcunu stresli bir gün, Oğlak burcu ideallerine ulaşabilir. Boğa burcu ise parasal anlamda sıkıntılar yaşayabilir. İşte 23 Ekim Cumartesi burç yorumları...

23 EKİM CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

23, 24 Ekim Ay İkizler burcunda seyir yapıyor olacak. Neşeli ve eğlenceliyiz ancak aşk ve sevgi konularında Ay Venüs karşıtlığının yaptığı kombinasyon aldatma ve aldatılma enerjisine açık olduğumuzu gösteriyor. Bu sürecin içerisinden geçerken bazı sırlar Aralık ve Şubat aylarında çıkacağını gösteren kombinasyonlar da bulunuyor.

Maddi anlamda aşırı para harcamaya meyilliyiz, aman dikkat. Bunların haricinde eğer ki taşınma, iş anlaşması ya da önemli bir projenin medya ve pek çok yerde duyulmasıyla ilgili hazırlık yapıyorsak bu hafta pek çok işimiz hızlanabilir ve çözüm yolları keşfedebiliriz. İşte 23 Ekim'de 12 burcun yorumu...

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

İş yerinizde yükseldiğiniz pek çok konu karşısında gizli düşmanlıkların açık açık karşınıza çıkacağı bir dönemeçten geçiyorsunuz. Karşılaştığınız konular karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Kendinizi iş hayatınıza odaklayıp, verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirseniz günü avantajlı değerlendirebilirsiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılarınızın gün içerisinde tetiklendiği anlar olabilir. Parasal anlamdaki gelir gider düzensizliği ruhsal anlamda sizi rahatsız ediyor olabilir. Evinizin içinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Pek çok konuda otorite niteliğindeki projelere hazırlanırken, güç kazanıyorsunuz. Eşinizden alacağınız sizi çok mutlu ederken, onun bazı sitemli sözleri ile bugün karşılaşabilirsiniz. Önemli bir operasyon geçirdiyseniz bugünden itibaren hızlıca toparlayacaksınız.

İkizler burcunun çıldırtan 3 özelliği

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Ruhsal anlamda biraz stresli olabilirsiniz, evinizin içinde esen negatif enerjiler bugün ruhunuzu bunaltıyor olabilir. Ancak güçlü dostlarınızdan yardım alarak güçlenecek ve ilerleyeceksiniz. Mide problemlerinize dikkat.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Hukuki anlamda atacağınız adımlar bugün sonuç vermeye başlayabilir veya avukatlarınızla görüşebilirsiniz. Akrabalarınızdan alacağınız eleştirileri göz önünde tutarak bazı konularda ilerlemeniz size iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Kalbi boş olan Başak burçları eski aşklardan haber alabilir ve görüşmeler yaşayabilir. Dış görünüşünüzün değiştiği yeni bir dönemden geçerken tamam mı devam mı kararları zihninizi kurcalayabilir. İş hayatınızdan muazzam destek alıyorsunuz, yüreğinizi güzel enerjilere açmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Uzunca süredir ilgilendiğiniz bir eğitimde isminizden söz ettirebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz yeni plan ve projeleriniz için gökyüzü ön hazırlıklarını yapıyor. Başarılı adımlarla şimdi ilerleme vakti. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz dikkatli olmanızda fayda görüyorum.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalısınız, olası kazalara açıksınız. İletişimde kendi doğrularınızı savunan yapınız size pek çok konuda bugün artı puan kazandıracak. Ancak beraberliğinizdeki olası problemleri bugünlerde fazla içselleştirmemeli ve olan pek çok şeyin geçici enerjide olduğunu bilmelisiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Değersizlik hissettiğiniz pek çok konuyu sevdiğiniz kişi ile açık bir dil ile konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz size mutluluk getirecek. Zorlandığınız yanlarınızdan güç kazanarak ilerleyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Birazcık sabır.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

İdeallerinizi gerçekleştirmeye oldukça yakın bir dönemden geçmektesiniz. Olası problemleri zihninizde büyütmemelisiniz. Gökyüzünün zorluğu güç kazanmanız için.. Gün içerisinde dua enerjisi veya meditasyon ruhunuza çok iyi gelecektir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

İş konularında yöneticilerinizden alacağınız sıkıntılı kararlar psikolojik anlamda sizi zorluyor olabilir. Bugün sokakta yardıma ihtiyacı olan zorluk içinde kalan kişilere yardım etmeniz, içinizdeki sıkıntılı sürecin rahatlamasına destek verebilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Hayalini kurduğunuz pek çok güzelliğin artık oluşmasına az kaldı. Sevdiğiniz kişi ile seyahatler bu aralar rafa kaldırılmış olsa da Aile büyükleri ve arkadaş gruplarınızdan alacağınız destekler yüzünüzü güldürebilir.