23 Ağustos Salı Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

23 Ağustos Salı altın fiyatı ne olur?, Gram altın yorumları, Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, küçük altın düşecek mi?, Peki Euro, dolar kaç lira oldu?, Borsa Son Dakika

22 Ağustos Pazartesi Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.015,30 ile başlayan Gram Altın, saat 10:23 itibarıyla %0,30 azalışla 1.013,19'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.015,39, en yüksek 1.024,18 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.016,26 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 24.07.2022 tarihinde 971,52 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.013,19 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,0683 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:23 itibarıyla %0,22 artışla 18,1248 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0302, en yüksek 18,1200 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,0876 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 24.07.2022 tarihinde 17,6262 ile son bir ayın en düşük, 22.08.2022 tarihinde ise 18,1473 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,1248 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,1548 ile başlayan Euro kuru, saat 10:23 itibarıyla %0,05 artışla 18,1651 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1561, en yüksek 18,2861 seviyelerini gören Euro, günü 18,1625 seviyesinde kapattı. Euro, 24.07.2022 tarihinde 17,9826 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1651 TL'ye karşılık gelmektedir.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©