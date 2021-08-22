23 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

23 Ağustos 2021 burç yorumları hayatın her alanından bilgi sunuyor. 23 Ağustos Pazartesi günü Boğa burcu kariyerine odaklanarak başlayacak, Yengeç burcunu ödemeler bekliyor. 23 Ağustos Pazartesi burç yorumları sizlerle...

23 AĞUSTOS PAZARTESİ BURÇ YORUMLARI

23 Ağustos Pazartesi günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Venüs ve Satürn arasındaki uyumlu açının etkinleşeceği bugün ilişkilerimizi resmiyete taşımak adına uygun enerjiler var. Güneş bugün Başak burcuna geçecek. Akşam saatleri kavga enerjilerine karşı dikkatli olmamızda yarar var. Kendi halimizde kalmamızda yarar var.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

23 Ağustos pazartesi günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Güneş bugün Başak burcuna geçecek.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Venüs ve Satürn bugün olumlu etkileşim yapıyor olacak. Kariyerinle ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyorsun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Yurt dışı ile ilgili hedeflerinde önemli yapılandırmaların söz konusu olacağı bir süreç bugün itibarıyla başlıyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugün hisseli kazanımlar ve ödemelerinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Bu alanlarla ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci içine giriyorsun.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

İkili ilişkilerinde önemli yapılandırmaların ve yeni bir dönemin başlayacağı uzun sürecek enerjiler bugün itibarıyla başlıyor olacak.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcunda ilerliyor olacak bugün. Mesleğinle ilgili alanlarda önemli bir dönem başlıyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla ilgili konuların önem kazanıyor. Çocuklarının okul hayatları ile ilgili konularda önemli bir yapılandırma süreci bugünlerde başlayabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda olacağı gün boyunca çocuklarına vakit ayırmak isteyebilirsin. Aynı zamanda evinle ilgili konularda önemli bir yapılandırma sürecini başlatacak önemli konular gündemini meşgul edebilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

İletişim ve seyahatlerle ilgili alanda önemli bir süreç başlayabilir. Önemli bir değişim ve dönüşüm süreci içine girebilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal kazanımlarınla ilgili konularda önemli bir süreci bugünlerde başlatabilirsin. Güneş bugün Başak burcuna geçiş yapacak. Çocuklarınla ilgili konular önem kazanacak.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde önemli bir değişim ve yapılandırma süreci senin için başlıyor olacak. Sağlığına dikkat etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Aynı zamanda arka planda yürüttüğün işlerinle ilgili olarak önemli bir dönüşüm enerjisi içerisine girebilirsin.