22 Temmuz Perşembe Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

İstanbul'un Silivri ilçesinde skandal bir olay yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi ile bir öğretmen arasındaki yakınlaşma, başka bir öğretmen tarafından fark edildi. Yaşananların üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren 17 yaşındaki öğrenci ilişkide rızası olduğunu belirtirken, öğretmen ise iddiaları kabul etmedi.