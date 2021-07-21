22 Temmuz Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

22 Temmuz 2021 perşembe gününün burç yorumları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günlük burç yorumları sağlık, aşk, para ve aile konularında bilgi veriyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. İşte tüm merak edilenler..

22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE BURÇ YORUMLARI

22 Temmuz Perşembe günü Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler var. Günün ikinci yarısında ise meydana gelecek olan Venüs Jüpiter karşıt açısı nedeniyle olayları gereğinden fazla abartmamız, aşırılıklara kaçmamıza neden olabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

22 Temmuz Perşembe günü Ay 01:36'da Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. İlişkiler açısından sabah saatlerini değerlendirebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde günün ikinci yarısında aşırılıklara kaçabilirsin. Olayları gereğinden fazla abartabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Gündüz saatlerinde sinirsel gerginlikler tadını kaçırabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Güneş bugün senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki süreçte parasal konulara odaklanabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Güneş bugün senin burcuna geçiş yapacak. Bireysel konuların önem kazanıyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar bugünlerde ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Gece saatlerinde yanılgılara dikkat etmelisin. Venüs bugün senin burcuna geçiyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. İlişkiler konusunda aşırılıklara maruz kalabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

22 Temmuz Perşembe günü Ay 01:36'da Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Perşembe günü parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Sağlığınla ilgili konular öne çıkabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugün Ay senin burcunda ilerliyorken bireysel konuların öne çıkıyor olacak. Sağlığına dikkat etmelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sabah saatlerinde ilişkiler anlamında güzel enerjiler var. Akşam saatlerinde yemek içmek konusunda aşırılıklara kaçabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay bugün Oğlak burcuna geçecek. Sosyal çevrenle ilgili konulara odaklanabilirsin.