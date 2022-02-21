22 şubat salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 832,07 ile başlayan Gram Altın, saat 10:34 itibarıyla %0,52 azalışla 828,14'dan işlem görüyor. Dün en düşük 821,09, en yüksek 834,56 seviyelerini gören Gram Altın, günü 832,47 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 21.02.2022 tarihinde ise 840,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 828,14 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,6371 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:34 itibarıyla %0,21 azalışla 13,6191 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5136, en yüksek 13,6789 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,6511 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 21.02.2022 tarihinde ise 13,7427 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,6191 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,4771 ile başlayan Euro kuru, saat 10:35 itibarıyla %0,26 artışla 15,5055 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,3680, en yüksek 15,5161 seviyelerini gören Euro, günü 15,4798 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 04.02.2022 tarihinde ise 15,6160 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5055 TL'ye karşılık gelmektedir.

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