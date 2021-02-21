22 Şubat Pazartesi Korona virüs tablosu son durum bugün ölüm sayısı ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 546 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 60'a yükseldi. Toplamda 32 milyon 318 bin 182 test yapıldı. Bugün yapılan 101 bin 105 testten, 6 bin 546 yeni vaka sayısı, 601 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 638 bin 422, bugün iyileşen 5 bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 523 bin 760'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 185 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de son 24 saatte 6.546 koronavirüs vakası tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti.