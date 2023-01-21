22 Ocak Pazar 2023 Resmi Gazete Kararları

İstanbul'da bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlerle ilgili konuştu. Erdoğan, "Seçim için artık sayılı haftalardayız. Yarın on binlerle Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz. Biz size inanıyoruz, siz de bize inanıyorsanız bu işi başarırız." ifadelerini kullandı.