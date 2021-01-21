22 Ocak Cuma Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 074 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 032'e yükseldi
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