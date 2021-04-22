22 Nisan Perşembe Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı 60 binlerde!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 362 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 36 bin 975'a yükseldi. Toplamda 44 milyon 728 bin 595 test yapıldı. Bugün yapılan 318 bin 839 testten, 61 bin 967 yeni vaka sayısı, 2 bin 932 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 446 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 213 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 844 bin 342'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 398 olduğu açıklandı.