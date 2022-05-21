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22 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu

22 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, ölüm sayısı kaç oldu?, mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu?, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

22 Mayıs Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç?, covid-19 Korona virüs tablosu
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:09

Koronavirüs tablosu, güncel verilerle Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 sayfasından eriime sunuluyor. Tabloda ise vaka oranı 2 bin altına düştüğü belirtiliyor. Üç doz halinde uygulanan aşılamada ise 150 milyon oranı henüz görülmedi. Peki, bugünkü vaka sayısı kaç?

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI 

Güncel korona verileri, normalleşme süreci boyunca da öne çıkıyor. Günlük kovid tablosu ise Bakanlıkça yayımlanıyor. Beklenen 19 Mayıs tablosu paylaşıldı ve buna göre 1.485 yeni vaka sayısı tespit edildi ve 4 kişi vefat etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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