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22 Kasım Pazar Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 135 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 219'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 135 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 219'a yükseldi. Bugün toplam 152 bin 214 test yapılırken, 5 bin 532 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 440 bin 805 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 233 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 370 bin 825'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 121 olduğu açıklandı.