22 Eylül Salı Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi çöktü. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler 'çok kalabalık' uyarısıyla karşılaştı. EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Çok Kalabalık Hatası nasıl çözülür? EBA çok kalabalık hatası nedir? EBA çok kalabalık hatası çözümüyle ilgili bilgiler