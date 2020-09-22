22 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca ödemelerin ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir.

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