22 Eylül Salı Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

günlük burç yorumları 22 Eylül Salı burç yorumları merak ediliyor. İşte 22 Eylül Salı 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 22 Eylül Salı 2020
22 Eylül Salı burç yorumları nasıl?
22 Eylül Salı burç yorumları ne ifade ediyor? Aşk, iş ve aile hayatına yönelik günlük burç yorumları ne anlama geliyor? Güneş bugün Terazi burcuna geçiyor. Burçlarda ikili ilişkiler önemli hâle geliyor. İşte 22 Eylül 2020 günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ: Salı günü Ay tüm gün Yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Hukuksal konular var gündeminde. Aynı zamanda Güneş bugün Terazi burcuna geçiyor. İkili ilişkilerinin önem kazanacağı bir aylık sürece giriyorsun.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA: Ortak kazanımlarında değişken durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde duygusal tarafın hayli aktif. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca işinle ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün ilk yarısında belirsiz durumlar içerisinde kalabilir, ikili ilişkilerinle ilgili bazı konularda seçim yapmakta zorlanabilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ: Çalışma koşullarında birtakım değişken durumlar meydana gelebilir. Sağlığınla ilgili konulara önem göstermen gerekebilir.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde riskli konular ilgini çekebilir. Çocuklarınla birlikte olmaktan keyif alacağın bir zaman dilimindesin.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK: Bugünlerde yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Güneş bugün senin burcundan ayrılarak Terazi burcuna geçiş yapacak. Parasal konuların önem kazanacağı bir aylık sürece giriyorsun.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ: Yakın yerlere seyahatlerinle ilgili değişken durumlar söz konusu olabilir bugünlerde. Bir eğitime başlamak için adım atabilirsin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP: Parasal kazanımlarınla ilgili değişken durumlar meydana gelebilir. Gün boyunca rahat enerjiler varken keyifli vakit geçirmek isteyebilirsin.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY: Sağlığınla ilgili konular bugünlerde seni zorlayabilir. Daha temkinli hareket etmelisin. Başak burcundaki yeniay sonrasında kariyerinle ilgili konulara odaklanabilir, yeni adımlar atabilirsin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK: Rüyalarının dikkat çekeceği günlerdesin. Bu konularda fazla kafa yoruyor olman önüne yeni kapılar açabilir. Mistik yönü güçlü biriyle tanışabilirsin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA: Salı günü boyunca hayır işleri yapmak sana kendini iyi hissettirebilir. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca yurtdışı ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK: Sorumluluklarını arttıracak yeni girişimler içerisine girebilirsin. Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca ödemelerin ilgili konulara daha fazla odaklanman gerekebilir.
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