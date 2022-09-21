22 Eylül Perşembe 2022 Resmi Gazete Kararları

Devlet memuru olmak isteyen adayların katıldığı, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, 2022 yılı içinde ikinci kez düzenlendi. 18 Eylül'de gerçekleşen sınava giren memur adayları soruların yine bazı yayınevlerinin sorularıyla benzerlik gösterdiğini iddia etmesi üzerine arama motorlarında KPSS 2022 iptal olacak mı? KPSS yeniden iptal edilecek mi? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...