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22 Eylül Çarşamba Koronavirüs Tablosu

22 Eylül Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

22 Eylül Çarşamba Koronavirüs Tablosu
21 Eylül 2021 Salı 21:50

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29.338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti.

Detaylar gelecek...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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