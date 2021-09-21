22 Eylül Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

22 Eylül Çarşamba Günü burçları duygusal bir gün bekleyebilir. Koç burcu çocukluk yaralarını hissedebilir. Yengeç eleştirilere tahammül edemeyebilir. Peki 22 Eylül Çarşamba Günü burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Ay sabah saatlerinde Koç burcunda yaralı şifacı Şiron ile kavuşum yapıyor olacak. Ruhsal anlamda gün boyu çocukluktan kalma yaralarımızı hatırlayabilir, hayatımızda eksik hissettiğimiz belki sağlık, belki evlilik içerisindeki öz değer, çok değer verdiğimiz birinin kaybı, belki sırdaşlık ve dostluk konusunda eksik hissettiğimiz konulardan yana yaralı hissedeceğiz. Sevgili Sezen Aksu'nun şarkısında söylediği gibi "Herkes Yaralı" dostlarım. İçimizde ne yaşıyorsak ancak başkasına merhem olarak onu dindirebiliriz. Gün içerisinde sulardan ve antidepresanlardan gelebilecek zararlar aktifken, kaçak göçmenler ve göçmenlerin yaşayacağı kazaları simgeleyen işaretler bulunmaktadır.

Sağlık açısından baş bölgesine alınabilecek yaralar, böbrek, bel ağrıları ve sinüzit rahatsızlıklarına dikkat edilmeli.

Koç: İçsel anlamda yalnız, kırgın, küskün hissedebilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak isterken, yanlış anlaşılmalara da oldukça açıksınız. Sağlığınıza dikkat.

Boğa: Arkadaş gruplarınızda değişen enerjiler sizi huzursuz hissettirebilir. Bilinçdışınızda bazı olayların muhasebesini yaparken, gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.

İkizler: Kariyer konularında büyüyen enerjileri arkadaş ortamınızda, kalabalıklar arasında paylaşmamak önemli. Bırakın projelerinizi siz yaparken fark etsinler.

Yengeç: Hukuksal süreçler sizi zorlarken, dışarıdaki pek çok kişinin eleştirisine maruz kalmak ruhunuzu sıkabilir. Geçmişte kalan yaralarınız tetiklenirken, yara vermemeye özen göstermek önemli.

Aslan: Maddi durumlardaki prosedürler ve girişimler gündeminizde olabilir ve gün içerisinde sonuçları alabilirsiniz. Eşinizin ailesi, üniversite arkadaşlarınızdan alacağınız destekler bulunsa da yakın arkadaşlarınızın iki taraflı davranışları ruhunuzu sıkabilir.

Başak: Sağlıksal bir süreçten geçiyorsanız, ateşinizin artması ve acı çekmeniz muhtemel olabilir. Kendinize oldukça dikkat etmelisiniz. Beraberliğinizde yara veren konular gündemdeyken, bunları lütfen içsel dünyanızda büyütmeyiniz. El kesiklerine dikkat.

Terazi: Çalışma hayatınızdaki değişen enerjiler, gün içerisinde hararetli olaylar yaşamanıza sebep olabilir. Rakiplerinizin oyunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Kazalara oldukça açıksınız.

Akrep: Beraberliğiniz içerisinde normal hayatın akışı ve çalışma hayatınızdaki yorgunluk ilişkinizi etkileyebilir. Gün içerisinde evcil hayvanınızın sağlığı ve sıkıntılarıyla uğraşmanız muhtemel.

Yay: Evinizin içerisinde uzunca zamandır çocuğunuzla kaliteli zaman geçiremediğinizi fark etmek ruhunuzu yorabilir. Yolculuk hazırlıklarınız bulunuyorsa bugün tamamlayabilirsiniz.

Oğlak: Yakın arkadaşlarınızın yaratmış olduğu gerginlikler ruhunuzu yorabilir. Akrabalarınızın sağlığı, ameliyatı gündeminizde olabilir. İçsel anlamda değerli olduğunuz kendinize hatırlatmalısınız.

Kova: Parasal konulardaki gelişmeleri, yakın çevrenizle paylaşacaksınız. Projelerinizin alt yapısını oluşturmaya başladığınız bir süreçten geçerken, hemen adım atmamalı, sadece alt yapıyı kurarak ilerlemelisiniz. Kalbi olan meselelere gelirsek, eskilerden kalan biriyle yeni tanıdığınız birinin arasında kalabilirsiniz.

Balık: Parasal konularda borçlanmamaya özen göstermeniz gereken özel bir süreçten geçmektesiniz. Gelen ama bir o kadar da giden bir enerji söz konusu. Kendi içsel dünyanızda ruhunuzu yoran konular hakkında gerçekleri görerek ilerlemek önemli.