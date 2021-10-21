22 Ekim Cuma 2021 Resmi Gazete Kararları

2 ay önce mutlu bir düğünle evlenen 21 yaşındaki Kader Güler, Esenler'deki evinde elektrik kablosu ile doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Eşinden şiddet gördüğünü ve ölmeden önce kendilerine "Bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Umut" diye mesaj attığını ifade eden Güler'in acılı ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürüyor.