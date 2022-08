22 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları

22 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları, 22 Ağustos Pazartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 22 Ağustos Pazartesi 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

22 Ağustos günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 22 Ağustos 2022 pazartesi günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecek. Çocukluktan kalma bazı alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorundasınız.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazır bir dönemdesiniz.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Duygularınızın esiri olmayın.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Bu dönemde özellikle daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize yanlış şekilde yansıtabilirsiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacak.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda değişik fikirlerle yola çıkabilir ve daha sonra birçoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

Bir takım gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin huzuru, sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Çevrenizdekiler adına verdiğiniz kararlar, onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine, sorunun kökenine inmenizde yarar var. Bugün duygusal ve fanatik konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Duygusal anlar yaşayacaksınız.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

22 Ağustos Pazartesi 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman çok daha enerjik olarak, yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durmaya çalışmalısınız.