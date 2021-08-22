22 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

22 Ağustos Pazar burç yorumları akşam saatlerine dikkat çekiyor. 22 Ağustos Pazar günü Koçları hukuksal konular bekliyor, Akrepler ise iş anlaşmalarına imza atabilir. Günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı. 22 Ağustos Pazar koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu…

Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 22 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 22 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 22 Ağustos Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 22 Ağustos Pazar günü burç yorumlarınız..."

Dolunay zamanı! Miladı dolan şeyleri bırak.

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve saat 15.00’te Kova burcunda Mavi Ay dediğimiz Dolunay gerçekleşiyor. Saat 15.43’te Ay, Balıkburcuna geçiyor. Bugün bir şeyleri sonlandırabilirsiniz. İlişkiniz bitebilir, işten çıkarılabilirsiniz hatta her şey olumsuz gidebilir. Ancak unutmayın, hayattaki her şey ders çıkarmanız içindir. Bugün yaşadıklarınızdan ders alın. Deneyimleriniz ileri de size kılavuz olarak geri dönecektir.

22 Ağustos Koç burcu yorumu

İyi niyetinizi suiistimal etmek isteyen kişiler olabilir.

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22 Ağustos Boğa burcu yorumu

Yaptığınız işe ruhunuzu yansıtmak işinize de iş ortaklarınıza da fayda sağlıyor.

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22 Ağustos İkizler burcu yorumu

Kendinize ait ayrı bir düzen kurmak isteğiniz aileniz tarafından destek görmeyebilir.

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22 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Ekonomik koşullarınızla ilgili kararlarınızı tek başınıza almanız bazen riskli olabilir.

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22 Ağustos Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınızda beklenmedik bir adım atmak istiyor olabilirsiniz.

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22 Ağustos Başak burcu yorumu

Gelir gider dengenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız gereksiz harcamalarını durdurmalı ve birikim yapmayı düşünmelisiniz.

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22 Ağustos Terazi burcu yorumu

Finansal gelirlerinizi keyfi ihtiyaçlarınız için kullanırken aşırıya kaçabilirsiniz.

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22 Ağustos Akrep burcu yorumu

Geçmişteki bazı olaylar düşüncelerinizi alt üst ediyor olabilir.

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22 Ağustos Yay burcu yorumu

Bugünlerde, arkadaşlarınıza karşı daha yumuşak yaklaşımlar sergilemelisiniz.

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22 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Bugüne kadar kariyerinizde yalnız ilerlemiş olabilirsiniz.

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22 Ağustos Kova burcu yorumu

Ani duygusal değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Her duyguyu aynı anda yaşamak oldukça zorlayıcı hissettirebilir.

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22 Ağustos Balık burcu yorumu

Sizinle vakit geçirmek isteyen arkadaşlarınızın çağrısına kulak verin.