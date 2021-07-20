21 Temmuz Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Temmuz 2021 burç yorumları hayata dair beklentileri ortaya çıkarıyor. Yarın, Ay Yay burcunda ilerleyecek bu durum ikili ilişkilerde daha dikkatli olunmasının bir göstergesi olabilir. Görüştüğünüz kişilere dikkat etmemizde yarar olacaktır. Bizleri yanıltacak kişilerle karşılaşabiliriz. İşte günlük burç yorumlarının tamamı...

21 TEMMUZ ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

21 Temmuz Çarşamba günü Ay Yay burcunda ilerliyor olacak. Ay Neptün kare açısının etkisiyle hassas bir enerjide olabiliriz. Görüştüğümüz kişilere dikkat etmemizde yarar olacaktır. Bizleri yanıltacak kişilerle karşılaşabiliriz. Ay Mars üçgeni akşam saatlerinde enerjimizi toplayabileceğimizi ve sportif faaliyetlere yönelebileceğimizi gösteriyor.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

21 Temmuz Çarşamba günü Ay Yay burcunda ilerliyor olacak. Annenle ilgili konular bugünlerde önem kazanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde partnerinle birbirinize verdiğiniz destek hayli artıyor. Sabah saatlerinde gündemin değişebilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinde yaşayacağın uyumlu enerjiler seni mutlu edebilir. Gündüz saatlerinde sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bugünlerde konuştuğun kişilerin güvenilir olduğundan emin olmalısın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Günlük işlerinin yoğunlaşacak olduğu salı günü boyunca sağlığınla ilgili konulara da dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar baş gösterebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Çarşamba günü boyunca geçmişten gelen konular öne çıkabilir. Gece saatlerinde yanılgılara dikkat etmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Gün boyunca evinle ilgili düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Gün boyunca gerginliklere dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Erken saatlerde beklenmedik bir seyahat konusu gündeminde olabilir bugün. Parasal konuların ön planda.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Çarşamba günü günün büyük bir bölümünde parasal konularınla ilgili önemli düzenlemeler yapman gerekebilir. Elinde kalan işleri tamamlamak adına da uygun bir gündesin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bireysel konularının öne çıkıyor olacağı Çarşamba günü belirli düzenlemeler yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Sağlığına dikkat etmelisin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Özel ilişkilerinde göreceğin destekler sabah erken saatlerde söz konusu olabilir. Alacağın bir haber bugün seni yapmak istediğin bir konuda teşvik edebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Arkadaşlarınla sabah saatlerinde plan yapmak adına uygun bir gündesin. Bugünlerde sosyal çevrenle ilgili konulara odaklanabilirsin.