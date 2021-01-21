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21 Ocak Perşembe Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

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21 Ocak Perşembe Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu
21 Ocak 2021 Perşembe 00:49

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

 

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 074 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 032'e yükseldi

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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