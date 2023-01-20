21 Ocak Cumartesi 2023 Resmi Gazete Kararları

2023 Yılı Ocak zamları ile birllikte bağkur tutarlarının en düşük ve en yüksek sigorta primleri ne kadar oldu sorusunun cevabı detaylıca konumuzun içerisinde yer almaktadır. Sigorta primleri yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanmanın dışında emeklilik için de kişiler için önemlidir. Hem sağlık hem de emeklilik için ödenmekte olan sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenmektedir. Asgari ücret üzerinden tespit edilen sigorta primleri 30 gün üzerinden hesaplanarak her ay ödenir.