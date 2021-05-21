21 Mayıs Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

21 Mayıs 2021 burç yorumları aşk, sağlık, aile, kariyer ve para konularında araştırılıyor. 21 Mayıs Cuma günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca yoğun enerjiler var. Ay ile Venüs arasındaki kare açının etkin olacağı bugün özel ilişkilerimizde tartışmalar yaşanabilir. Aynı zamanda bugün Güneş ile Jüpiter kare açısı ayağımıza gelen fırsatları geri tepmeden önce iyi düşünmemiz gerektiğiyle ilgili de bizi uyarıyor. Aslan burcunu parasal konular, Başak burcunu sağlıkla ilgili problemler bekliyor. İşte 21 Mayıs Cuma 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

21 Mayıs Cuma günü Ay tüm gün Başak burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca yoğun enerjiler var. İşlerine odaklanacağın bir gündesin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay ile Venüs arasındaki kare açının etkin olacağı bugün partnerinle aranda tartışmalar yaşanabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Başak burcunda ilerleyeceği bugün evinle ilgili konular öne çıkıyor olacak. Evinde kalıp düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konuların öne çıkıyor olacağı cuma günü boyunca küslük yaşadığın kimselerle tekrar hesaplaşman gereken durumlar olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Parasal konularda önemli düzenlemeler içerisinde olmak isteyeceğin bir gündesin. Güneş ile Jüpiter kare açısı ayağına gelen fırsatları geri tepmeden önce iyi düşünmen gerektiğiyle ilgili uyarıyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyorken sağlığın ve fiziksel görüntün ile ilgili yenilikler içerisinde olabilirsin. Görüştüğün kişilerin güvenilir olduğundan emin olmalısın.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Başak burcunda ilerleyen Ay rüyaların ve bilinçaltın ile ilgili konularda seni olumlu anlamda etkileyebilir. Sağlık sorunların varsa bugünlerde yeni bir şifa yöntemi ile karşılaşabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde yeni bir sosyal çevreye girebilir ve seni olumlu anlamda geliştirecek kişileri hayatına çekebilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kariyerinle ilgili konularda önemli gelişmeler bugünlerde söz konusu olabilir. Patronun pozisyonun ile ilgili bir düzenleme yapabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Akademik konularda da önemli düzenlemelere gidebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ödemelerin ile ilgili önemli gelişmeler bugünlerde senin için mümkün gözüküyor. Ne zamandır yapmak istediğin ortak paylaşımlarınla ilgili düzenlemeleri bugün halledebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Başak burcunda ilerleyen Ay özel ilişkilerinde uyumlu enerjileri bilhassa günün ikinci yarısında hayatına çekiyor olacak.