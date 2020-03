21 Mart 2020 Cumartesi Miraç Gecesi Okunacak dualar,Miraç gecesinde cemaatle birlikte namaz kılınacak mı

21 mart 2020 yani bugün miraç kandili..Hangi dualar okunur,kandiller de salgın hastalıklara karşı (korona virisü) okunacak dualar

2020 yılı malesef tüm dünyada felaketler yılı olarak hatırlanacak elbette, Depremler,yangınlar,şehit haberleri ve son olarak da Korona virüsü..'Hele ki bu virüs..Tüm dünyada ölümlere,paniğe ve birçok şeye sevk ediyor.

Elbette devletimizin önerdiği,sağlık çalışanlarının önerdiği her şeyi elimizden geldiğince yapacağız.Ancak Yüce Mevlamıza da dualar etmeye devam edeceğiz.Camilere şu günlerde gidemesek de, cemaatle birlikte namazlar kılamasak da evimizde ailelerimiz ile birlikte ibadetler etmeliyiz.

En başta da ailemiz,çevremiz ve ülkemiz için dualar etmeliyiz.Hele ki şu zor günlerde Allah'ımıza daha da dua edip,şükretmeliyiz.Duanın şükürün zamanı olmaz ama hastalıklara karşı günlük hayatta yapabileceklerimizin dışında Allah'ımıza sığınıp dualar etmeliyiz.

Bugün Miraç Kandili..O mübarek gün.Peygamber efendimizin Miraç ettiği yani göğe yükseldiği o gün bir takım ayetler de indirildi.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Bu kadar kıymetli bir günde Yüce Mevlamıza dualar etmenin,yalvarmanın önemi çok büyük.Özellikle son günlerde yaşadığımız virüs salgını nedeni ile birçok insanımız korku ve telaş içerisinde.Dualar ederek kendinizi psikolojik olarak rahatlatıp,manevi huzura da kavuşturabilirsiniz.

İşte 21 mart 2020 cumartesi günü idrak edeceğimiz Miraç Kandilinde okunabilecek dualar

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru.” (Bakare, 2/201)

“Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakare,2/286)

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et.” (Bakare, 2/250)

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın.” Al-i İmran, 3/8)

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’raf, 7/126)

“Rabbim günlüme ferahlık ver.İşimi bana kolaylaştır.Dilimdeki tutukluluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Taha, 20/25-28)

“Rabbim ilmimi artır.” (Taha, 20/114)

“Rabbim beni tek başıma bırakma!” (Enbiya, 21/89)

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” (Furkan,25/74)

“Ey Rabbimiz! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimselerin arasına kat.” (Şuara, 26/83)

11-Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik.Dönüş de ancak sanadır.” (Mümtehine, 60/4)

“Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeğe sevket ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat.” (Neml, 27/19)

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla.Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bulundurma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (Haşr, 59/10)

Bu seneki Miraç kandilinde (21 mart cumartesi 2020) camilerde namaz kılınacak mı?

Türkiye'de ilk kez dün cuma namazı cemaatle birlikte kılınmadı.Nedenini ise virüs salgını.Diyanet işlerimiz çok güzel bir karar aldı ve bir süre ibadetlerin evden yapılması konusunda uyarı yaptı.Aynı şekilde bugün miraç kandili gününde de malesef namazlarımızı evde kılacağız.Cemaatle birlikte namazlar kılınamayacak.Elbette camiye gitmek isteyen birçok vatandaşımız olacak ancak Diyanet bunu kul hakkı olarak nitelemeye başladı.Çünkü ortada çok ciddi bir salgın var.Hem de ölümcül bir salgın.Cemaatle namaz kılmaktan ziyade,Cumhurbaşkanımız bile gece yarısı ulusa seslendi ki evlerinizden çıkmayın diye.

Unutmayın Devlet her şeyin üzerindedir bu dünya da.Devletimizin dediğine uyacağız.Devletimiz bizim bilmediklerimizi bilir.En tepeden böyle bir uyarı geliyorsa dikkat edeceğiz.Namazımızı bir sürede olsa evde kılacağız.Hadis-i şerifimizi unutmayalım, bir can kurtaran,bir alemi kurtarmış gibi sevap alır.Yani belkide dışarı çıkmamakla,camiye gitmek için zorlamamakla belkide bir can kurtaracaksınız ki en başta kendi canınızı korumuş olacaksınız!

kamusaati.com özel.