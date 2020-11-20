21 Kasım Cumartesi günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 21 Kasım günü Ay tüm Kova burcunda ilerliyor olacak. Günün büyük bir bölümünde arkadaşlarınla ilişkilerinde güzel enerjilerin kendini göstereceği bir Cumartesi günü seni bekliyor.