21 ilde çıkan 79 yangının 70'i kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

21 İLDE ÇIKAN 79 YANGININ 70'İ KONTROL ALTINDA

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 21 ilde çıkan 79 yangının 70'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

TABLO PAYLAŞTI

Paylaşılan tabloda; Kayseri, Edirne, Kütahya başta olmak üzere, 21 ilde çıkan yangınların 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

Kayseri-Yahyalı

Manisa-Soma

Kütahya-Emet

Balıkesir-Merkez

Kilis-Merkez

Kocaeli

Kocaeli-Derince

Kastamonu-Taşköprü

Sakarya

İstanbul

Hatay- İskenderun

Bursa-Keleş

Diyarbakır-Dicle

Karaman-Merkez

Çanakkale-Keşan

Kırklareli-Vize

Elazığ-Kığı

İzmir

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

-Adana

-Osmaniye

-Antalya

-Mersin

-Muğla