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21 ilde çıkan 79 yangının 70'i kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

21 ilde çıkan 79 yangının 70'i kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021 Cuma 19:09

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

21 İLDE ÇIKAN 79 YANGININ 70'İ KONTROL ALTINDA

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  21 ilde çıkan 79 yangının 70'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

TABLO PAYLAŞTI

Paylaşılan tabloda; Kayseri, Edirne, Kütahya başta olmak üzere, 21 ilde çıkan yangınların 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.

21 ilde çıkan 79 yangının 70 i kontrol altına alındı #1

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

  • Kayseri-Yahyalı
  • Manisa-Soma
  • Kütahya-Emet
  • Balıkesir-Merkez
  • Kilis-Merkez
  • Kocaeli
  • Kocaeli-Derince
  • Kastamonu-Taşköprü
  • Sakarya
  • İstanbul
  • Hatay- İskenderun
  • Bursa-Keleş
  • Diyarbakır-Dicle
  • Karaman-Merkez
  • Çanakkale-Keşan
  • Kırklareli-Vize
  • Elazığ-Kığı
  • İzmir

21 ilde çıkan 79 yangının 70 i kontrol altına alındı #2

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;

-Adana

-Osmaniye

-Antalya

-Mersin

-Muğla


Kaynak: Kamu Saati Özel
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